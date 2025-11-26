全國賽前獲贈羽球中市大鵬國小感謝「及時雨」 他允得冠再捐15萬獎金

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運彩公會理事長何昱奇（左四）代表公會捐贈訓練用羽球10箱給大鵬國小。記者黃寅／攝影
台中市大鵬國小羽球隊參加市長盃羽球錦標賽獲得6金5銀9銅佳績，12月3日就要再戰「全國國小盃羽球錦標賽」，但鑑於羽球的價格飛漲，選手們備戰訓練大喊吃不消。中華民國運彩公會理事長何昱奇接獲立法委員廖偉翔反映，今特別捐贈價值15萬元的訓練用羽球10箱（3600顆），為選手們補足「彈藥」，同時也允諾若得冠，會再加碼捐贈15萬元獎金，期許他們能延續市長盃氣勢，在全國賽場上再度奪金。

包括立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、運動局長游志祥、教育局副局長郭明洲和市議員黃馨慧的人都參加今天的捐贈典禮。

大鵬國小校長王慶祥說，學校位於水湳市場旁，鄰近老眷村，有4成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。因為物價上漲，不管是比賽球還是練習球都漲了很多，但訓練的需求卻很大，因此要特別感謝廖偉翔和運彩公會的捐贈，獲贈的羽球有如雪中送炭，也是及時雨。

何昱奇說，只要是小朋友用心打、認真打、想要打，運彩公會一定會給予後勤支援。小朋友需要的是鼓勵，希望他們能比賽中學習，且有感恩的心，將來也能為社會付出，形成善的循環。這次捐贈，不僅是提供物資，更是給予孩子們一份信心，讓他們知道在追夢的路上並不孤單。

江啟臣說，羽球是國民運動之一，在國際賽都有好的表現，今天上午何昱奇才成立「體壇脈動 SPN 新聞網」而要做的事情就是這個，讓大家看見這些在努力中的小朋友，也看見他們的需求並給予協助，何昱奇做了最佳的示範。

大鵬國小說，該校體育班以羽球及籃球為發展重點，羽球隊成軍以來更是「國手搖籃」，曾培育出青奧國手黃映瑄、亞洲盃國手陳肅諭等多位好手，並曾創下全國賽6連霸的輝煌紀錄。此次市長盃，大鵬國小在不計算越級挑戰的情況下，幾乎稱霸國小組賽事。帶著這份榮耀與各界的祝福，全校師生與教練團對於即將到來的全國錦標賽充滿信心，誓言全力以赴，為台中爭光。

台中市大鵬國小羽球隊參加市長盃羽球錦標賽獲得6金5銀9銅佳績，12月3日就要再戰「全國國小盃羽球錦標賽」。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會捐贈訓練用羽球10箱給台中市大鵬國小。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（左六）代表公會捐贈訓練用羽球10箱給大鵬國小。記者黃寅／攝影
