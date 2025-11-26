聽新聞
全國語文舞台閃亮台東高中 7位學生榮獲特優、優等及甲等
「114年全國語文競賽」日前在台中市落幕，全國近2600名學生同場較勁。國立台東高級中學再度展現語文深耕成果，共有7名學生在原住民族語、客語、國語、台語及寫字等多項比賽中脫穎而出，其中3人獲特優、3人獲優等、1人獲甲等，表現備受矚目。
校長陳美蓮表示，非常感謝指導老師們的悉心教導，正因有老師的陪伴與鼓勵，學生才能自信地展現實力。她強調，學校將持續推動語文與多元文化教育，提供學生更多舞台發光發熱，培養扎實的語文素養與文化底蘊。
獲特優的學生包括高一胡澤源（排灣族語朗讀）、高二邱柏淳（台灣客語情境式演說）及高二王立元（布農族語情境式演說）；優等獎項由高一利威廉（排灣族語情境式演說）、高一黃柏諭（國語演說）及高三蘇子恆（台語情境式演說）獲得；高二鍾詠程則在寫字比賽中榮獲甲等。
參賽學生表示，這次比賽讓他們有機會站上全國舞台展現語文能力。胡澤源說，「準備朗讀的過程讓我更深入理解族語文化，也學會如何用聲音傳遞情感」。邱柏淳則分享「從練習客語演說到正式上台，緊張之餘也充滿成就感，感謝老師一路指導」。
陳美蓮強調，此次全國語文競賽的佳績，不僅肯定學生努力，也展現學校在語文教育上的深耕成果。
