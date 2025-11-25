全國語文競賽基隆奪7特優 張語宸三度創佳績、陳樂平參賽5年終於如願
今年全國語文競賽，基隆市選手獲得7特優、27優等和17甲成績。安樂高中學生陳樂平進軍太魯閣族語朗讀全國賽5年，前4年成績都是優等，今年如願拿下特優。他說，年年帶著遺憾下台，但每次挫折都是養分，今年「我終於做到了」。
基市府教育處今天表示，全國語文競賽22、23日在台中市惠文國小、特教學校及明德高中舉行，11月30日另在台中新民高中舉行讀者劇場比賽。今年競賽主題是「文滔筆韻 薈萃台中」，全國共2586名選手參加，展現平日訓練成果。
基隆市今年獲特優選手，分別為台灣台語朗讀武崙國中學生簡丞佑、台灣台語朗讀二信高中學生張語宸、台灣台語情境式演說二信高中學生廖宥期、台灣台語演說社會組李姵緹、國語朗讀社會組林恩惠、太魯閣族語朗讀安樂高中學生陳樂平、阿美族語情境式演說八斗高中學生黃恩典。
張語宸創下三度贏得特優紀錄，今年長達6個月的密集訓練，加上賽前6天的加強練習，以及老師們叮嚀「投入情境、專注當下的4分鐘」，她很開心能創下佳績。
簡丞佑說，去年也參加台灣台語朗讀全國競賽，沒有得名的失落感一直存在。過去這段時間有時練習到很累、很想哭、很想放棄，最後能順利完成，並得到特優肯定，很感謝基隆團隊的陪伴與支持。
陳樂平讀國中時就贏得基隆市語文競賽，太魯閣族語朗讀比賽第1名，連續5年取得參加全國賽資格。他說，一次次站上全國賽舞台，但也一次次帶著遺憾下台。他告訴自己再一次就好，再努力一點就好，讓每次挫折都成養分，幫助我變得更強、今年終於獲得「特優」成績肯定。
教育處表示，為了協助基隆選手爭取好成績，特別委請華興國小、武崙國小與碇內國小協助語文競賽集訓任務，從9月市賽結束至全國賽的前一周，幾乎每周六、日都在培訓選手。感謝各校指導老師及參與集訓的老師用心栽培，讓選手發光發亮，為基隆爭光。
