汐止區金龍少棒隊奪全國聯賽第七 議員送珍奶為小將們打氣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
金龍國小少棒隊拿下了軟式棒球全國聯賽的第七名，議員張錦豪為孩子們加油打氣。圖／觀天下有線電視提供
金龍國小少棒隊拿下了軟式棒球全國聯賽的第七名，議員張錦豪為孩子們加油打氣。圖／觀天下有線電視提供

汐止區的金龍國小少棒隊成立以來，成績越來越好，今年更拿下了軟式棒球全國聯賽的第七名，在昨天的徐生明盃棒球賽也打進16強，所以，今(25)日新北市議員張錦豪特地前往支持，送上汽水、珍珠奶茶，為棒球小將們加油打氣。

新北市議員張錦豪提到，金龍國小少棒一直以來有不錯的成績，在今年4月全國聯賽中一百多隊，取得第七名，還有這星期也去比了徐生明盃國際少棒錦標賽，是全國性、還有一些外國隊伍來比賽，金龍少棒也取得全國16強，所以，今天特地買了一些珍珠奶茶還有汽水來鼓勵小選手們，拿出最好的表現，有自己當他們的後盾，默默支持他們，不管是棒球隊所需的校車或是硬體設備的提升，都會全力支持。

金龍國小棒球隊總教練梁宏翔表示，近年有張錦豪議員的協助，包括校車、軟硬體的設備，包括現在下南部，都有贊助商贊助住宿的部分，所節省下來的經費，就可以更多的用在球員身上，可以參加更多的比賽，小朋友參加的多，對經驗也好，相對的實力還有成績會逐步攀升。

金龍國小除了有棒球隊，也有田徑、羽球、拉丁舞社等八大社團，新北市議員張錦豪這次也特地捐贈20箱的汽水，為孩子們加油打氣，補充能量。

