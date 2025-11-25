快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

彰化竹塘國中曉陽館億元拆建 一年級學生觀禮以後用得到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美、立法委員謝衣鳯（左）、竹塘國中校長黃仲平（右）等人，共同主持竹塘國中曉陽館拆建動工典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、立法委員謝衣鳯（左）、竹塘國中校長黃仲平（右）等人，共同主持竹塘國中曉陽館拆建動工典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今在竹塘國中舉行曉陽館拆除重建工程動土典禮，預計2027年底完工，竹塘國中安排一年級學生觀禮，因為完工啟用後，現今二、三年級學生已畢業，一年級學生屆時升上三年級，可望在全新曉陽館參加畢業典禮。

縣長王惠美主持動土典禮，竹塘國中校長黃仲平、立法委員謝衣鳯、立委陳素月服務團隊、縣議員張國棟和吳淑娟、縣議員洪騰明和縣議員陳一惇的服務團隊、竹塘鄉長蔡碩任、竹塘鄉代會主席林淑女、竹塘鄉農會總幹事詹光信、彰化縣各級學校家長會聯合會理事長許友忠、彰化縣各級學校家長協會執行長王碧玉等人出席。

王惠美說，竹塘國中曉陽館由竹塘子弟旅日華僑詹知能捐資興建，建齡50年，建物老舊、漏水嚴重，影響教學與活動安全，縣府感謝中央一般性補助8389萬多元，縣府配合款2195萬多元，以總經費達1億585萬多元拆除重建全新場館。

鄉長蔡碩任是竹塘國中校友，跟在場許多竹塘士紳有著在曉陽館參加活動的共同記憶。蔡碩任說，老校友還記得在曉陽館外偏僻角落偷吸菸，到曉陽館裡參加考試，他在曉陽館內拿到竹塘國中的「模範學生」畢業證書，迄今難忘，曉陽館現有建物功成身退，新館啟用後竹塘國中、竹塘國小一起使用，造福鄉內學子。

竹塘國中上學年躋身學生人數總量管列學校，校長黃仲平感謝縣長大力支持，各屆家長會長、家長會成員共同努力，曉陽館重建後，學生在集會和運動都不必淋雨。他說，縣長非常重視教育，現在全校每一間教室都是數位大屏幕，也是數位重點學校，對孩子學習助益很大，縣政府近年投入2600萬元修繕與更新學校多種設備，為學生打造安全、舒適、有特色的學習環境。

彰化縣竹塘國中曉陽館拆建動工典禮，竹塘地方士紳齊聚。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘國中曉陽館拆建動工典禮，竹塘地方士紳齊聚。記者簡慧珍／攝影

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

2遊客彰化「天空遊戲場」溜滑梯滑到骨折 縣府拍安全影片學生都要看

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

彰化縣長王惠美被AI抓去賣苦蕎茶？救命茶荒唐廣告遭檢舉

彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

相關新聞

彰化竹塘國中曉陽館億元拆建 一年級學生觀禮以後用得到

彰化縣政府今在竹塘國中舉行曉陽館拆除重建工程動土典禮，預計2027年底完工，竹塘國中安排一年級學生觀禮，因為完工啟用後，...

二信學生為可可夜總會配音贏得全國賽冠軍 老奶奶聲優是男生令人驚豔

2025全國高中職英語配音決賽成績揭曉，基隆市二信高中學生囊括冠、亞軍。冠軍隊為可可夜總會配音，絞盡腦汁才成功用罐裝MM...

高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，於山中「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，追思百年前在...

光復高中設計群室內設計科 全國家事類競賽奪佳績

新竹市光復高中室內設計科三年級學生任苡臻與王佑如參加114學年度全國中等學校家事類技藝競賽，從多所全國公私立學校的激烈競...

AI摘要鬧大烏龍 Google誤傳正心中學國中部停招校方急闢謠

生成式AI應用普及，但資訊未必全然正確，近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」...

參訪聯合報 澎湖吉貝國中學生開眼界

澎湖縣立吉貝國中全校師生22人昨天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。