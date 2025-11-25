彰化竹塘國中曉陽館億元拆建 一年級學生觀禮以後用得到

彰化縣政府今在竹塘國中舉行曉陽館拆除重建工程動土典禮，預計2027年底完工，竹塘國中安排一年級學生觀禮，因為完工啟用後，現今二、三年級學生已畢業，一年級學生屆時升上三年級，可望在全新曉陽館參加畢業典禮。

縣長王惠美主持動土典禮，竹塘國中校長黃仲平、立法委員謝衣鳯、立委陳素月服務團隊、縣議員張國棟和吳淑娟、縣議員洪騰明和縣議員陳一惇的服務團隊、竹塘鄉長蔡碩任、竹塘鄉代會主席林淑女、竹塘鄉農會總幹事詹光信、彰化縣各級學校家長會聯合會理事長許友忠、彰化縣各級學校家長協會執行長王碧玉等人出席。

王惠美說，竹塘國中曉陽館由竹塘子弟旅日華僑詹知能捐資興建，建齡50年，建物老舊、漏水嚴重，影響教學與活動安全，縣府感謝中央一般性補助8389萬多元，縣府配合款2195萬多元，以總經費達1億585萬多元拆除重建全新場館。

鄉長蔡碩任是竹塘國中校友，跟在場許多竹塘士紳有著在曉陽館參加活動的共同記憶。蔡碩任說，老校友還記得在曉陽館外偏僻角落偷吸菸，到曉陽館裡參加考試，他在曉陽館內拿到竹塘國中的「模範學生」畢業證書，迄今難忘，曉陽館現有建物功成身退，新館啟用後竹塘國中、竹塘國小一起使用，造福鄉內學子。

竹塘國中上學年躋身學生人數總量管列學校，校長黃仲平感謝縣長大力支持，各屆家長會長、家長會成員共同努力，曉陽館重建後，學生在集會和運動都不必淋雨。他說，縣長非常重視教育，現在全校每一間教室都是數位大屏幕，也是數位重點學校，對孩子學習助益很大，縣政府近年投入2600萬元修繕與更新學校多種設備，為學生打造安全、舒適、有特色的學習環境。 彰化縣竹塘國中曉陽館拆建動工典禮，竹塘地方士紳齊聚。記者簡慧珍／攝影

商品推薦