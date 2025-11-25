二信學生為可可夜總會配音贏得全國賽冠軍 老奶奶聲優是男生令人驚豔

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025全國高中職英語配音決賽成績揭曉，基隆市二信高中應用外語科學生薛旭恩（左二起）、紀佑潔、楊喬安、曾荃妤、蔡佳妡組成的Coco隊贏得冠軍，左一為評審馮友薇。圖／二信高中提供
2025全國高中職英語配音決賽成績揭曉，基隆市二信高中應用外語科學生薛旭恩（左二起）、紀佑潔、楊喬安、曾荃妤、蔡佳妡組成的Coco隊贏得冠軍，左一為評審馮友薇。圖／二信高中提供

2025全國高中職英語配音決賽成績揭曉，基隆市二信高中學生囊括冠、亞軍。冠軍隊為可可夜總會配音，絞盡腦汁才成功用罐裝MM巧克力開瓶蓋的聲響，模擬出頭顱與身體骨骼接合的聲音，選手發音、情緒和音效整體表現，技高一籌贏得冠軍。

全國高中職英語配音比賽已舉辦16屆，送審的初賽作品講究聲音純度，不得使用任何配樂或音效。經評選進入決賽後，選手需為5分鐘無聲影片，以麥克風即時呈現角色台詞、背景音及環境音效，選手不僅要展現高度語言能力，也要在戲劇表現技巧一較高下。

今年共有14隊進入現場決賽，二信高中應用外語科學生薛旭恩、蔡佳妡、楊喬安、曾荃妤和紀佑潔組成Coco隊，為電影「可可夜總會」配音。同科學生蔡博睿、謝采彤、王翊庭、王世宏和林沛穎，組隊為「冰原歷險記」配音，雙雙進入決賽。

決賽結束後，二信高中兩隊學生展現出的角色語調、發音和情緒表現，都獲評審肯定，一時難分軒輊，評審討論良久，最後由Coco隊以1分之差勝出。

二信高中今天表示，學校學生今年除拿下團體賽冠亞軍，展現堅強的實力，個人賽成績也很優異，蔡佳妡奪下亞軍，曾荃妤得到季軍，王世宏獲佳作獎，蔡博睿獲頒評審特別獎。

獲得冠軍的Coco隊選手準備超過3個月，作品中老奶奶Coco的角色，需要呈現沉穩、滄桑又氣若游絲的女性聲線，女學生的音調都不適合，最後由全隊唯一的男學生薛旭恩擔綱演出。

薛旭恩起初覺得有點彆扭，加上初期發聲像老爺爺，不像老太太而感到沮喪。在老師指導融入角色感情的帶領下，逐步突破心防，並慢慢掌握到喉嚨及肚子，都要收緊用力的發聲巧門，成功讓低沉男聲轉換像女聲，還能詮釋出老人說話吃力的感覺。

薛旭恩得獎後說，登台前有點緊張，導致聲音有些的顫抖，結果意外地反讓Coco奶奶的聲音更逼真。男學生配出年老女聲受矚目，現場還有觀賽者覺得不可思議，聽到渾身起雞皮疙瘩。可惜的是角色台詞較少，薛旭恩無緣爭取個人獎。

二信表示，學生參賽前以石頭、橡皮擦、寶特瓶、金屬工具等各式物品，實驗出風聲、爆炸聲、齒輪聲等音效，Coco隊選手為了模擬片中頭顱與身體骨骼接合的聲音，就用上罐裝MM巧克力開瓶蓋的聲響。

二信應用外語科主任蕭德娟表示，語言學習不僅是文化理解，更是與世界接軌的重要能力。透過英、日語配音競賽，學生能在戲劇情境中訓練語調與口語表達，培養臨場反應與團隊合作，也能與各校交流，激發更強的學習動機，當然更展現技高課程重視實務操作、學術科並重的特色。

