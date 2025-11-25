快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

中央社／ 高雄25日電
高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，在山上的「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，向百年前偏鄉設校的日本校長黑川龜吉致敬。（美濃國小提供）
高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，在山上的「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，向百年前偏鄉設校的日本校長黑川龜吉致敬。（美濃國小提供）

高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，於山中「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，追思百年前在偏鄉設校的日本校長黑川龜吉。

高雄市教育局今天新聞稿表示，為延續地方教育記憶，美濃國小近日偕同杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小師生，登山向黑川龜吉致敬；也為「徐生明盃少棒賽」祈福，盼在歷史祝福中，為美濃少棒隊加油打氣。

美濃國小表示，黑川龜吉為日治時期瀰濃公學校第3任校長，任內看到學區幅員遼闊、學童往返辛苦，陸續設立崁頂公學（今上平國小）、手巾寮分校（今吉洋國小）、龍肚分校（今龍肚國小）3所分校，成為今日4校共同的歷史源頭。

美濃國小21日邀請3校師生上山舉辦秋祭，校方表示，這象徵本校與3分校再度在山下相聚，大家共聚一堂，也為參加徐生明盃少棒賽學生加油。

校方說明，秋祭儀式由美濃國小校長鍾易達主祭，他以客語領讀祭文，向長眠雙峰山下的黑川龜吉致敬；老師曾思涵擔任司儀，引導師生完成默禱、獻花與繞碑等儀程，總務主任張馨予負責全程攝影紀錄。

鍾易達表示，盼透過客語祭文，讓孩子感受用自己的母語說感謝，也把客家語言與地方教育記憶連結在一起。為讓儀式更順利安全，秋祭前也親自帶隊與教職員提前上山整理步道和環境。

美濃國小棒球隊員朱明宏、洪恩、陳司翰、潘祐豪、溫彥愷、吳沛晞、沈倢宇、陳奕帆、林堯圻、賴宇莫、邱鼎荃等人都參與儀式。校方說，孩子們聆聽祭文後一一獻上菊花。希望球員在山上先學會敬重與感恩，在球場上全力拚戰、勇敢追夢。

鍾易達說，未來將持續結合3所姊妹校，將黑川秋祭與雙峰山手作步道走讀，發展為具在地特色的課程，讓孩子在行走之間，理解前人為教育所做的努力。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

徐生明盃／回歸原點鄉親力挺 美濃少棒首戰大勝苗栗汶水

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

相關新聞

AI摘要鬧大烏龍 Google誤傳正心中學國中部停招校方急闢謠

生成式AI應用普及，但資訊未必全然正確，近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」...

光復高中設計群室內設計科 全國家事類競賽奪佳績

新竹市光復高中室內設計科三年級學生任苡臻與王佑如參加114學年度全國中等學校家事類技藝競賽，從多所全國公私立學校的激烈競...

高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，於山中「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，追思百年前在...

參訪聯合報 澎湖吉貝國中學生開眼界

澎湖縣立吉貝國中全校師生22人昨天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是...

校園會客室／林燕玲「特色課程」 提升學生自信

新竹市新科國中位於新竹科學園區旁，許多竹科人才都落腳於此，對孩子的教育期待很高。新科國中五年內連獲閱讀磐石、教學卓越金質...

汐止區東山國小快閃遊藝趣 學童秀多元才藝

汐止區東山國小攜手汐止遠雄廣場，進行『東山快閃』活動，當天學生們帶來多項精彩的表演節目，包括打擊樂、踢踏舞、扯鈴等等，希望透過多元的藝術表演，促進社區與學校的互動，也讓孩子們有一個展演的舞台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。