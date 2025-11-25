光復高中設計群室內設計科 全國家事類競賽奪佳績

新竹市光復高中室內設計科三年級學生任苡臻與王佑如參加114學年度全國中等學校家事類技藝競賽，從多所全國公私立學校的激烈競爭中脫穎而出，奪下家事類室內設計組全國第4名金手獎和第7名優勝的佳績。

任苡臻說，她從小就受到母親的薰陶非常喜歡畫圖，除了母親教導她美術繪畫之外，也漸漸接觸室內設計，其中對平面配置圖和彩色透視圖產生濃厚的興趣。國中畢業後進入光復高中室內設計科，學習室內設計相關知能，一點一滴增長專業技術，也對於技藝選手的競賽充滿著憧憬，憑著課堂優異的表現，積極爭取成為代表學校參賽的選手。

任苡臻說，成為選手之後在培訓過程中作業量非常龐大，總是有畫不完的圖，但她還是鼓勵自己堅持下去，且對自己有高標準的要求，努力到最後一刻，最終奪得全國第4名的殊榮。

王佑如的親戚從事室內設計行業，便想跟隨親戚腳步，學習室內設計成為室內設計師，替其他人完成打造自己空間的夢想。她說，高中入學後學習專業課程，在校內技藝競賽中爭取到選手資格，希望能努力學習替自己和學校爭取佳績。

光復高中指出，兩位選手除了平時在校訓練之外，週六日也額外加強術科，讓自己的技巧能精益求精更進步，且同時有畢業學姊的經驗交流之下也能獲得更多專業的技術和業界的知識，可謂收穫滿滿。培訓過程兩人都能給予對方建議，相互鼓勵、學習，達到相互刺激、良性競爭的效果，團隊合作一起成長，才可以在競賽中得到優異的成績。

指導教師張清幀平時雖行政與課務繁忙也能找出時間來指導選手。另外針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，調整各種表現風格，最後將訓練過程融入比賽模式，一路的苦練才能於全國競賽中脫穎而出。

商品推薦