AI摘要鬧大烏龍 Google誤傳正心中學國中部停招校方急闢謠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」竟顯示「正心中學國中部於114學年度停止招生」的震撼消息，校方接獲查證電話大感錯愕，緊急闢謠。記者陳雅玲／攝影
近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」竟顯示「正心中學國中部於114學年度停止招生」的震撼消息，校方接獲查證電話大感錯愕，緊急闢謠。記者陳雅玲／攝影

生成式AI應用普及，但資訊未必全然正確，近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」竟顯示「正心中學國中部於114學年度停止招生」的震撼消息，校方接獲查證電話大感錯愕，緊急闢謠並追查，發現竟是Google AI「張冠李戴」，誤將中正預校停招新聞與正心中學資訊混淆，校方已向Google公司反映，仍因大數據等技術問題無法立即修正。

正心中學今表示，疑因今年10月學校官網進行全面更新，導致AI在檢索學校最新資訊時出現空窗，經校方聯繫Google工程師深入檢視，發現AI在進行檢索的過程中，雖然抓取了「國中部」、「招生」等關鍵字，卻未能精準辨識校名，進而將近期熱門新聞「中正預校國中部將於115學年停止招生」的內容，錯誤嫁接到正心中學身上，產出「正心中學將於114學年停止招生」的虛假訊息。

校方表示，Google工程師在接獲通報後已進行優化處理，網站仍持續出現錯誤訊息。校方無奈表示，這並非惡意造謠，而是AI演算法在缺乏人工複核下，統計機率產生的「幻覺」（hallucination），受限AI演算法採用大數據搜尋生成資訊等因素，短期間難以修正。

校方指出，面對AI將深度介入未來的教育與生活現場，這起烏龍事件恰好是重要的機會教育，呼籲家長與學生，在使用AI工具時應建立三大正確原則，包括關鍵資訊回歸官方、對AI提供資訊保持存疑、將AI工具當作輔助使用，保有查證的警覺心，才能避免類似的資訊災難。

近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」竟顯示「正心中學國中部於114學年度停止招生」的震撼消息，校方接獲查證電話大感錯愕。記者陳雅玲／翻攝
近期有民眾在Google搜尋雲林正心中學國中部招生資訊時，頁面頂端的「AI摘要」竟顯示「正心中學國中部於114學年度停止招生」的震撼消息,校方接獲查證電話大感錯愕。記者陳雅玲／翻攝

