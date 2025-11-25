校園會客室／林燕玲「特色課程」 提升學生自信

新竹市新科國中位於新竹科學園區旁，許多竹科人才都落腳於此，對孩子的教育期待很高。新科國中五年內連獲閱讀磐石、教學卓越金質兩大教育界重要獎項，繳出漂亮成績單的背後，都脫不了校長林燕玲的「特色課程」，新科也因此獲選全國十大特色課程學校。

新科國中校長林燕玲從事教職卅年，她說，她的專長是數學，也當過高職導師，因有感無論成績好壞，每位學生都有自己的價值與獨特性，填鴨式教育恐壓縮部分學生的學習興趣與眼界，因此，五年前接任新科國中校長後積極發展特色課程。

例如雙語國際課程，讓學校透過情境式與互動式的教學，使學英語的環境不僅限於教室，包括體育、童軍、音樂課皆由外籍與該校老師共同授課。學校也會組織學生參加國際學習，前往美國、新加坡等國實地課程交流。

林燕玲說，新科最有名的就是戶外教育COOL課程，從新生訓練需攀岩垂降、七年級戶外教育無痕山林一日登山、八年級戶外教育獨木舟及大霸尖山四日重裝登山課程等，希望讓學習不局限於校園，培養學生團隊省思與無處不學習概念。

科技教學則以跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習等核心提升學習能力，課程跨生物、美術、英文、科技等，真實將所學知識和技能應用到日常生活，讓學習不再是死讀書。

林燕玲指出，透過教育提供學生自信是非常重要的一環，自信可成為人一輩子的保障，因此，她希望透過各特色課程，培養學生都能「Be A THINKer」，並運用它成為最合適自己潛力的CEO，日後面對課業、生活、工作都能樂在其中。

