汐止區東山國小快閃遊藝趣 學童秀多元才藝

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
透過快閃展演，讓學生們的多元展能在舞台上閃耀光芒。 圖／觀天下有線電視提供
透過快閃展演，讓學生們的多元展能在舞台上閃耀光芒。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山國小攜手汐止遠雄廣場，進行『東山快閃』活動，當天學生們帶來多項精彩的表演節目，包括打擊樂、踢踏舞、扯鈴等等，希望透過多元的藝術表演，促進社區與學校的互動，也讓孩子們有一個展演的舞台。

汐止區東山國小結合在地企業，舉辦『東山快閃 遊「藝」汐止遠雄』活動，除了有愛樂大提琴帶來動人弦律，還有打擊樂、踢踏舞、扯鈴、及跆拳道等，積極推動生活美學，實踐「在地遊汐、永續觀止」的理念，實現分享共好的精神，豐富在地文化的藝術教育，讓社區民眾能夠從孩子的展演中感受到藝文的魅力。

活動當天有多項精彩的表演節目，在打擊樂表演中，學生們以節奏感強烈的音樂，展現他們的團隊合作精神與音樂才能。扯鈴表演則是結合了傳統與創新的元素，學生們在舞台上展現他們的靈活性與創意。愛樂大提琴的演奏，則帶來優雅的音樂享受，讓人沉浸在音樂的海洋中，至於跆拳道則展示了學生們的毅力與堅持，讓觀眾感受到武術的魅力，而踢踏舞透過舞步的節奏與動感，讓觀眾感受到青春的活力。

東山國小校長黃丞傑表示，東山國小一直重視藝術與人文領域的學習，除了教導學生色彩運用與構圖技巧外，也重視孩子們的表演與音樂素養，希望學生們走出校園的多元展能，讓每位參與者都能感受到藝術的力量與美好，學生不僅能夠在藝術領域中找到自我實現的價值，還能在團隊合作中學習到互相支持與鼓勵的重要性，希望透過此次快閃展演，能夠讓學生們的多元展能在這個舞台上閃耀光芒，讓每位參與者都能感受到藝術的力量與美好。

東山國小學生表示，很喜歡能夠到遠雄演出，這樣能夠讓更多人看到自己的才藝，而且可以跟同學一起表演，很開心。

音樂 汐止
