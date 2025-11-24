震後重返太魯閣族部落 秀林國中生上山穿族服尋根與復育
太魯閣國家公園去年因403花蓮地震受到重創，為加速震後生態恢復並避免外來植物入侵邊坡，太管處推動原生植物復育計畫，並發展為環境教育課程，邀請秀林國中學生參與，同時藉由「山林尋根」課程帶學生重返落支煙（Rucing）部落，探索祖先足跡與山林連結。
落支煙部落位於中橫公路福德祠至禪光寺間山區，早年是太魯閣族的大部落，意為「漂流木」，源於立霧溪河道在此由窄轉寬、流速放緩，漂流木常在此匯集。日據時期太魯閣戰役後，日本政府曾於此短暫設置監督所，族人被迫遷往山下，使部落逐漸成為無人居住的歷史遺址。
強震造成落支煙下方邊坡大規模坍塌，太管處為避免外來種侵入，動員志工採集原生先驅植物種子並噴灑於邊坡，復育成效良好。太管處因此推動「為太魯閣做一件事」教育教案，並考量秀林國中學生九成為太魯閣族，選定該校作為教案試行對象，使學生能從文化與生態兩方向重新認識家鄉。
太管處帶領秀林國中學生採集原生植物種子，並由校內繩索隊以垂降方式播植於震後邊坡，之後再結合校方長期推動的「山林尋根」課程，邀請太魯閣族文史工作者Tunux wasi與登山家張光承授課，並由專業登山教練陪同，讓學生從室內課程到山林實作，認識部落歷史與自然環境。
尋根課程分為室內與戶外兩部分，室內課著重歷史與地理知識，包括太魯閣族的族群遷移、落支煙的文化背景、峽谷地形與地質成因、登山安全等；戶外課則讓學生實地步入山林，觀察震後復育成果，並在部落舊址上探尋祖先生活樣貌。
戶外課於21日展開，25名學生在老師、教練及太管處人員陪伴下攀登至落支煙高處平台，抵達後，學生們換上傳統族服，圍成圓圈以傳統舞步向祖先致意，希望透過復育與文化教育並行，不僅讓山林逐漸復元，也讓太魯閣族的文化記憶持續流傳。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言