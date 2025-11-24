震後重返太魯閣族部落 秀林國中生上山穿族服尋根與復育

太魯閣國家公園去年因403花蓮地震受到重創，為加速震後生態恢復並避免外來植物入侵邊坡，太管處推動原生植物復育計畫，並發展為環境教育課程，邀請秀林國中學生參與，同時藉由「山林尋根」課程帶學生重返落支煙（Rucing）部落，探索祖先足跡與山林連結。

落支煙部落位於中橫公路福德祠至禪光寺間山區，早年是太魯閣族的大部落，意為「漂流木」，源於立霧溪河道在此由窄轉寬、流速放緩，漂流木常在此匯集。日據時期太魯閣戰役後，日本政府曾於此短暫設置監督所，族人被迫遷往山下，使部落逐漸成為無人居住的歷史遺址。

強震造成落支煙下方邊坡大規模坍塌，太管處為避免外來種侵入，動員志工採集原生先驅植物種子並噴灑於邊坡，復育成效良好。太管處因此推動「為太魯閣做一件事」教育教案，並考量秀林國中學生九成為太魯閣族，選定該校作為教案試行對象，使學生能從文化與生態兩方向重新認識家鄉。

太管處帶領秀林國中學生採集原生植物種子，並由校內繩索隊以垂降方式播植於震後邊坡，之後再結合校方長期推動的「山林尋根」課程，邀請太魯閣族文史工作者Tunux wasi與登山家張光承授課，並由專業登山教練陪同，讓學生從室內課程到山林實作，認識部落歷史與自然環境。

尋根課程分為室內與戶外兩部分，室內課著重歷史與地理知識，包括太魯閣族的族群遷移、落支煙的文化背景、峽谷地形與地質成因、登山安全等；戶外課則讓學生實地步入山林，觀察震後復育成果，並在部落舊址上探尋祖先生活樣貌。

戶外課於21日展開，25名學生在老師、教練及太管處人員陪伴下攀登至落支煙高處平台，抵達後，學生們換上傳統族服，圍成圓圈以傳統舞步向祖先致意，希望透過復育與文化教育並行，不僅讓山林逐漸復元，也讓太魯閣族的文化記憶持續流傳。 花蓮秀林國中學生換上傳統服裝，在落支煙部落以傳統舞步向祖先傳達部落尋根的訊息。圖／太管處提供 花蓮秀林國中25名學生重返落支煙部落尋根。圖／太管處提供

