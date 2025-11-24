海廢變防震神器 1500頂回收漁網製成的防護頭套進校園　

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為提供學童在地震發生時能有更完善的頭部防護，財團法人紡織產業綜合研究所及榮洲紡織公司今共同捐贈1500頂由海洋廢棄漁網回收製成的防護頭套給斗六公誠國小。記者陳雅玲／攝影
台灣位於地震帶上，為提供學童在地震發生時能有更完善的頭部防護，財團法人紡織產業綜合研究所及榮洲紡織公司今共同捐贈1500頂由海洋廢棄漁網回收製成的防護頭套給斗六公誠國小，雲林縣長張麗善除感謝企業捐贈，也將盤整經費，盼全縣學生都能有專屬防護頭套防護。

紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司今在縣長張麗善、縣府建設處長廖政彥、計畫處長李明岳等人見證下，共同捐給公誠國小1500頂地震防護頭套，為校內師生的防災安全再添保障。

公誠國小校長蔡宜芳表示，先前學校地震演練或地震發生時，看到小朋友拿著書包頂在頭上防護，一邊跑到操場，沿路一下掉課本、一下掉文具，當時就想自購防護頭套，但詢價得知一頂市價200元，因校內學童眾多，所需費用不小，至今未能購買，感謝紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司得知後，以行動大力支持學校，為孩子提供更完善的防護。

紡織產業綜合研究所協理黃博雄表示，今捐贈的頭套以高機能環保布料製成，採用海洋廢棄漁網回收再製技術，經淋膜複合與全耐隆回收製程處理後，轉化為兼具阻氣性與高耐用度的布膜材料，平時易於存放，也能當午睡枕使用，地震發生時可迅速取用。

黃博雄表示，這頂由海廢材料製成的防護頭套同時向孩子傳達循環經濟的概念，台灣海上有寶特瓶、海下有魚網，這些都會在海上造成汙染，將其提煉出來再變成纖維，製成新的產品，這一段的教育很重要。

張麗善表示，近幾年來國內外地震頻傳，為提高防災意識，雲林縣已成立防災教育中心，公誠國小今獲贈的防護頭套不只可以當防震的頭套，也可以當午睡的睡枕，精心結合現在的智慧跟科技，及永續議題，她盼今天的捐贈可以發揮拋磚引玉之效，讓更多企業共同支持，縣府也會盤點預算，希望讓全縣師生都能獲得完善的防護。

