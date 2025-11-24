哆拉A夢裡「暖桌」真實存在 國立溪高國際教育旅行充滿驚喜

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中到日本神奈縣進行國際教育旅行時參訪新榮高校。圖／溪高提供
國立溪湖高中到日本神奈縣進行國際教育旅行時參訪新榮高校。圖／溪高提供

卡通哆拉A夢裡常出現的「暖桌」真實存在，國立溪湖高中學生到日本參訪，住宿日本接待家庭時看到，既新奇又親切，原來從小只在螢幕裡物品「長這個樣子」，學生也對進入日本學校一起上課、共餐、參與社團活動的印象深刻，期盼有機會再進行文化交流。

溪湖高中今表示，連續兩年獲教育部補助辦理「國際教育旅行」，都前往日本神奈川縣立新榮高校，對方預訂今年12月23日、24日來台首次回訪溪高，兩校將進一步洽談締結姐妹校事宜。

溪高一年級12名、二年級20名的學生連同校長李明昭、組長與教師3人，本（11）月上旬到日本教育旅行，回台後繳交心得報告，學校彙整後今公布參訪內容及學生心得，讓家長和社區民眾了解這趟旅行目標致力落實全人教育與 SDGs，「不是去玩的」。

學生分享心得，與日本學生共同上課、用餐、手做食品方面是「不同民族沒有高低，互相包容與理解才是尊重」、「上課方式開放、氣氛不嚴肅，討論很多，跟台灣很不一樣」、「這可能是人生唯一一次能與日本學生一起生活、一起學習的機會，非常珍貴」、「我用英文、簡單日文、圖片、翻譯軟體與Chatgpt、甚至比手畫腳與對方溝通，學到了跨文化交流的勇氣」。

學生參觀橫濱市的感覺是「日本街道整齊乾淨，大家守規矩、很有禮貌，也讓我反思國家的公共意識」、「日本重視證照制度、社團時間多，如果有機會我想去日本留學」。

住宿寄宿家庭（Home stay）僅1天，學生印象很深刻，例如日本人用餐前會說「我要開動了」，台灣人拿起筷子就吃，日本寄宿家庭的爸爸委婉說明在日本這是不禮貌行為。還學生表示，常在卡通看見「暖桌」竟然出現在眼前，令人熟悉又驚喜。

校長李明昭說，企盼透過未來師生互訪，學生面對面的與日本學生比較台日文化與教育差異，並進一步探討深入兩校在線上交流主題：性別議題與永續城鎮發展，培養跨文化溝通與國際合作能力，學會同理、尊重與包容，並在與世界連結的過程中，看見自己成長的樣子，走出校園、走向世界，成為具有全球視野與素養的新世代公民。

