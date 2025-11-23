彰化縣長盃街舞運動錦標賽 鹿港區3國中包辦前三名

彰化縣114年度縣長盃街舞運動錦標賽，今在埔心國小熱鬧登場，國小到高中18隊分三組別一較舞藝，國小組由地主隊埔心國小奪冠，鹿港區3國中囊括國中組前三名，國立員林高中勇奪高中職組第一名。

彰化縣街舞運動近年起飛，今年全國運動會由霹靂舞少年組成的代表隊獲第五名，躋進六都行列，激勵縣內喜愛相關舞蹈學子，參加今縣長盃街舞運動錦標賽的國小有8隊、國中7隊、高中職組3隊，絕大部分隊伍的選手精心打扮綻放活力，舞出精彩肢體動作時，同校啦啦隊和熱情觀眾吹口哨、尖叫，埔心國小活動中心洋溢青春氣息。

彰化縣體育重街舞運動委員會主任委員、縣議員黃千宴說，她喜歡跳舞，很多孩子也喜歡跳舞，舉辦街舞比賽為愛跳舞的孩子搭起可以被看見的舞台，報名隊伍年年增加，令街舞運動委員會欣慰。委員會總幹事楊哲豪也說，第一屆縣長盃街舞報名隊數不到10隊，在主委黃千宴、各校校長齊力推動下，今年18隊，教育盃多達30隊，今年全運會彰化縣代表隊獲1銀2銅就是推廣有成的最好證明。

埔心國小把熱門舞蹈改為街舞社團，連蟬彰化縣長盃、教育盃的街舞錦標賽冠軍，校長廖松圳表示，孩子在身體律動中學習探索自我，街舞讓他們被看見，從地方到全國比賽再度證實「彰化不怕沒人才，只怕沒舞台。」

國小組取前四名，依序為埔心、湖東、明正、田中；國中組取前三名，依序為鹿港、秀水、鹿江；高中職組取一名，國立員高。可獲埔心國小家長會等各團體贈送文具等禮物。 彰化縣街舞大賽的高中職組跳出業餘水準。記者簡慧珍／攝影

