蘭州國中疑為蓋風雨球場斷頭整排校樹 北市允釐清

台北市正推動百校自提碳中和計畫，強調種樹可增碳匯，但蘭州國中疑似為蓋風雨球場「斷頭式修剪」一整排校樹。教育局主秘鍾德馨允諾了解，看學校請廠商處理的合約怎麼寫，才能做責任判斷。

蘭州國中校長黃偉鵑告訴中央社記者，學校要蓋半戶外式的光電球場，是可以打籃球、排球的綜合球場，但因為樹高5層樓阻擋興建，所以請外面業者修剪，「費用學校也付不起」，有跟教育局申請約新台幣40幾萬元處理。

記者詢問，是否知道禁止「斷頭式修剪」？黃偉鵑說，「還是會冒出新芽」；對於新芽是徒長枝或無結構的危險枝條，黃偉鵑則表示不太清楚。

有民眾計算遭截斷的樹幹可能有約30多株，黃偉鵑說，校方有登記的約10幾棵，近年陸續有修樹。

繼金華國中為了蓋有光電板的風雨操場砍樹惹議，蘭州國中北側緊鄰北市承德路三段208巷牆內，原有一整排與牆外行道樹並列的校樹，綠意盎然又遮陽；不過，近日整排樹冠、樹幹遭截斷，約剩2層樓高度。

記者詢問校內施工人員整排樹怎會截斷？工人說，學校要裝光電板，被樹擋到；記者再問，從樹幹截斷，樹是否長得回來、能活？工人說，要看後續狀況。

台灣樹人會秘書長潘翰疆看了現場照片、影片後說，斷頭式、截頂式修剪（Topping cut），依國際規範或台北市樹木修剪規範都是絕對禁止，因為容易造成主幹腐朽、樹勢衰敗，整體樹冠3到5年都很難恢復良好樹勢，且生長芽點被截斷會產生徒長枝或無結構的危險枝條，遇風災易扯斷。

他說，台北市樹木修剪規範也對修剪量有規定，每年修剪原則不應超過枝葉總量的25%；生長快速的樹種如榕樹、印度橡膠樹、黑板樹等，1年內不超過35%。

潘翰疆說，台灣樹人會支持屋頂式光電板，堅決反對砍樹種綠電，且學校是教育機構，應示範綠能發展與樹木保護雙贏，而非用光電板取代樹木。

