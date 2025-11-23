快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

蘭州國中疑為蓋風雨球場斷頭整排校樹 北市允釐清

中央社／ 台北23日電

北市正推動百校自提碳中和計畫，強調種樹可增碳匯，但蘭州國中疑似為蓋風雨球場「斷頭式修剪」一整排校樹。教育局主秘鍾德馨允諾了解，看學校請廠商處理的合約怎麼寫，才能做責任判斷。

蘭州國中校長黃偉鵑告訴中央社記者，學校要蓋半戶外式的光電球場，是可以打籃球、排球的綜合球場，但因為樹高5層樓阻擋興建，所以請外面業者修剪，「費用學校也付不起」，有跟教育局申請約新台幣40幾萬元處理。

記者詢問，是否知道禁止「斷頭式修剪」？黃偉鵑說，「還是會冒出新芽」；對於新芽是徒長枝或無結構的危險枝條，黃偉鵑則表示不太清楚。

有民眾計算遭截斷的樹幹可能有約30多株，黃偉鵑說，校方有登記的約10幾棵，近年陸續有修樹。

繼金華國中為了蓋有光電板的風雨操場砍樹惹議，蘭州國中北側緊鄰北市承德路三段208巷牆內，原有一整排與牆外行道樹並列的校樹，綠意盎然又遮陽；不過，近日整排樹冠、樹幹遭截斷，約剩2層樓高度。

記者詢問校內施工人員整排樹怎會截斷？工人說，學校要裝光電板，被樹擋到；記者再問，從樹幹截斷，樹是否長得回來、能活？工人說，要看後續狀況。

台灣樹人會秘書長潘翰疆看了現場照片、影片後說，斷頭式、截頂式修剪（Topping cut），依國際規範或台北市樹木修剪規範都是絕對禁止，因為容易造成主幹腐朽、樹勢衰敗，整體樹冠3到5年都很難恢復良好樹勢，且生長芽點被截斷會產生徒長枝或無結構的危險枝條，遇風災易扯斷。

他說，台北市樹木修剪規範也對修剪量有規定，每年修剪原則不應超過枝葉總量的25%；生長快速的樹種如榕樹、印度橡膠樹、黑板樹等，1年內不超過35%。

潘翰疆說，台灣樹人會支持屋頂式光電板，堅決反對砍樹種綠電，且學校是教育機構，應示範綠能發展與樹木保護雙贏，而非用光電板取代樹木。

光電板 北市 工人

延伸閱讀

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

北市獨有規定 刑事警察降級才能調行政延退 挨轟不合理

嘉義新塭滯洪池光電板脫落泡水引憂慮 縣府促業者改善

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

相關新聞

陳雪甄獲金馬獎最佳女配角 棄台大赴英學表演 鼓勵學弟妹：勇敢追夢

第62屆金馬獎「最佳女配角」獎由「人生海海」的陳雪甄獲得，明道校友會今表示恭喜，因為陳雪甄是明道中學的校友。校友會說， ...

彰化縣長盃街舞運動錦標賽 鹿港區3國中包辦前三名

彰化縣114年度縣長盃街舞運動錦標賽，今在埔心國小熱鬧登場，國小到高中18隊分三組別一較舞藝，國小組由地主隊埔心國小奪冠...

聯合盃作文竹市初賽頒獎 29日前進全國總決賽

由新竹竹蓮寺、新竹市稅務局協辦的「第19屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於今在曙光女中舉行頒獎典禮，210名學生獲獎。代理市...

校園新鮮事／屏東餉潭國小轉型 領角鴞文化闖國際

屏東縣餉潭國小成功轉型「生態智慧」實驗小學，近期進一步與泰國蘭帕潘尼大學附設中小學簽訂合作意向書，將以學校領角鴞生態、品...

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會 師生亮點多

台南首座K12沙崙國際高中今天舉辦第一屆改制後校慶運動會。今天的活動不僅是全校師生展現體育精神的舞台，更結合了新校學術、...

影／加碼補助30元！苗栗宣布學校午餐全面補助一半費用

苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。