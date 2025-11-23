快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聯合盃作文竹市初賽頒獎 29日前進全國總決賽

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
聯合報教育事業部總經理潘素滿致詞勉勵。圖／新竹市府提供
聯合報教育事業部總經理潘素滿致詞勉勵。圖／新竹市府提供

新竹竹蓮寺、新竹市稅務局協辦的「第19屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於今在曙光女中舉行頒獎典禮，210名學生獲獎。代理市長邱臣遠與聯合報教育事業部總經理潘素滿為得獎學生頒獎，今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，鼓勵孩子以文字關懷社會、展現創意。

邱臣遠說，恭喜所有得獎的孩子努力與老師、家長的用心指導，同時也肯定參賽的孩子們，願意把自身感受觀察，透過一字一句，用文字傳達細膩體會。雖然家長們關心孩子的學業成績，但在當今瞬息萬變的社會中，未來的教育不應僅以應試為主，學生能夠擁有足夠的應變能力，才是最為關鍵的，期望孩子們在寫作過程中，發展個人特長，也培養創意思維。

潘素滿表示，AI時代浪潮襲來，不論學生或老師，都習慣把大腦外包，希望透過比賽鼓勵孩子們透過自我覺察的書寫，培養情感、感受力及多元思辨能力。此次從國小中年級到高中職各組學生齊聚一堂，在一小時限時創作中，以筆為心、以字傳情，展現新世代學子的人文思辨力與創造力。

教育處指出，第19屆聯合盃作文大賽新竹市初賽設有國小中組、國小高組、國中七組、國中八組、國中九組以及高中職組等六個組別。每個組別選出1至5名得獎者，並頒發佳作30名。所有得獎學生將獲得新竹市政府頒發的獎狀，並取得11月29日全國總決賽的參賽資格。

教育處表示，這不僅是作文，而是訓練邏輯思維，更是全人教育的重要基礎。感謝各校持續推動寫作教育並鼓勵孩子參加比賽，讓竹市初賽順利完成。這兩年的參賽人數都高達1200多人，鄰近縣市跨縣市參賽，顯見聯合盃作文大賽已受學校的重視，更將此比賽視為大考的前哨站。

教育處說明，竹市初賽共分6組，寫作時間60分鐘，今年的各組題目國小中年級組為「一件學校的大事」、國小高年級組為「一個讓我覺得丟臉的事件」、國中七年級組為「納稅與受惠」、國中八年級組為「我想（或不想）聽到別人的心聲」、國中九年級組為「不必訂題」、高中職組為「我看躺平」。每道命題同時附有說明，並結合創意、時事與多元思考，主旨在激發學生對寫作的興趣與能力。

教育處表示，市府支持各項閱讀活動，考量到目前學校中許多學生頻繁使用AI工具，可能減少他們動筆寫作的機會與能力，明年將編列大量預算用於採購圖書，希望藉由辦理這類作文比賽，鼓勵學生們活絡思考，將實際生活經驗融入競賽中，進一步激發學生的思辨能力。

「第19屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於今在曙光女中舉行頒獎典禮，共有1245位學生參與，計有210人獲獎。記者王駿杰／攝影
「第19屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於今在曙光女中舉行頒獎典禮，共有1245位學生參與，計有210人獲獎。記者王駿杰／攝影

新竹 邱臣遠

延伸閱讀

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

相關新聞

陳雪甄獲金馬獎最佳女配角 棄台大赴英學表演 鼓勵學弟妹：勇敢追夢

第62屆金馬獎「最佳女配角」獎由「人生海海」的陳雪甄獲得，明道校友會今表示恭喜，因為陳雪甄是明道中學的校友。校友會說， ...

聯合盃作文竹市初賽頒獎 29日前進全國總決賽

由新竹竹蓮寺、新竹市稅務局協辦的「第19屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於今在曙光女中舉行頒獎典禮，210名學生獲獎。代理市...

校園新鮮事／屏東餉潭國小轉型 領角鴞文化闖國際

屏東縣餉潭國小成功轉型「生態智慧」實驗小學，近期進一步與泰國蘭帕潘尼大學附設中小學簽訂合作意向書，將以學校領角鴞生態、品...

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會 師生亮點多

台南首座K12沙崙國際高中今天舉辦第一屆改制後校慶運動會。今天的活動不僅是全校師生展現體育精神的舞台，更結合了新校學術、...

影／加碼補助30元！苗栗宣布學校午餐全面補助一半費用

苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是...

網紅賓賓哥爭議...吳欣岱：尊重與信任被「流量至上」思維碾壓

台中某國中昨邀魔術師王元照演講，未料中途冒出網紅賓賓哥以神秘嘉賓出場，且未經同意擅自直播，遭校長當場制止。台灣基進北市黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。