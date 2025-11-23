陳雪甄獲金馬獎最佳女配角 棄台大赴英學表演 鼓勵學弟妹：勇敢追夢
第62屆金馬獎「最佳女配角」獎由「人生海海」的陳雪甄獲得，明道校友會今表示恭喜，因為陳雪甄是明道中學的校友。校友會說， 陳雪甄從小學習舞蹈且愛表演，在明道國中、高中年的6年裡，不但參加戲劇社，也在管樂社擔任全校升旗典禮指揮。一次回校演講時，曾勉勵學弟妹「不要害怕嘗試與冒險，勇敢追夢，終究會看到隧道盡頭的光亮」。
明道校友會說，2020年她回母校職涯分享演講時，曾說她從小照著父母的期望認真讀書，但直到台大畢業考上了台大生物科技研究所後，才發現自己不能再為了去符合周遭人跟社會的期待，而放棄自己熱愛的表演藝術。陳雪甄大學念的是園藝景觀學系生物科技組，畢業後考上生物科技研究所。但她卻在進研究所後一個月放棄，去了英國念當代表演藝術碩士。
陳雪甄也特別提醒學弟妹，除了課業之外，更應該要思索自己的興趣和擅長領域，不要害怕嘗試與冒險，勇敢追夢，終究會看到隧道盡頭的光亮。
陳雪甄昨在得獎致詞時說「我要把這個獎，獻給在每一部電影中擔任配角的演員們，或許我們不是被注目的焦點，甚至懷疑自己在這條路上的努力，但謝謝我們沒有放棄，因為有我們在暗處的支撐，才能成就電影中的許多細節。各位觀眾、資方以及劇組朋友們，我們在這裡，謝謝你們看見我們。」
