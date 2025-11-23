快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

校園新鮮事／屏東餉潭國小轉型 領角鴞文化闖國際

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣新埤鄉餉潭國小近日與泰國蘭帕潘尼大學附設中小學簽訂合作意向書。圖／屏東縣餉潭國小提供
屏東縣餉潭國小成功轉型「生態智慧」實驗小學，近期進一步與泰國蘭帕潘尼大學附設中小學簽訂合作意向書，將以學校領角鴞生態、品德文化等課題深化交流，是屏東縣第一所與海外大學附小締結姊妹校的偏鄉小學。

餉潭國小坐落大武山下、沿山公路旁，曾面臨裁併校危機，之後轉型公辦民營實驗小學，以「生態智慧、多元展能」為願景，107學年度起由慧光圓通普賢文教基金會承辦，校內有領角鴞駐足，生態豐富，學校據此帶領學生創作繪本。

屏東大學教育系教授劉育忠、餉潭國小教師團隊近日與泰國蘭帕潘尼大學附小簽訂合作意向書，於國際交流計畫中設計「領角鴞生態課程」、「品德茶文化課程」，期許學生從棲地保育與茶文化禮儀中理解永續發展課題。

校長林秀英說，學校114學年度起以「當貓頭鷹飛向月亮之都」為主題，與蘭帕潘尼大學附小建立合作夥伴關係，今年2月完成線上共識會議，成立台泰國際教育共備社群，兩校每月進行1次線上共備工作坊，分享永續教育實踐經驗，泰方也籌畫明年3月來台參訪。

劉育忠說，這次簽訂合作備忘錄是台、泰國際合作里程碑。

