校園新鮮事／屏東餉潭國小轉型 領角鴞文化闖國際
屏東縣餉潭國小成功轉型「生態智慧」實驗小學，近期進一步與泰國蘭帕潘尼大學附設中小學簽訂合作意向書，將以學校領角鴞生態、品德文化等課題深化交流，是屏東縣第一所與海外大學附小締結姊妹校的偏鄉小學。
餉潭國小坐落大武山下、沿山公路旁，曾面臨裁併校危機，之後轉型公辦民營實驗小學，以「生態智慧、多元展能」為願景，107學年度起由慧光圓通普賢文教基金會承辦，校內有領角鴞駐足，生態豐富，學校據此帶領學生創作繪本。
屏東大學教育系教授劉育忠、餉潭國小教師團隊近日與泰國蘭帕潘尼大學附小簽訂合作意向書，於國際交流計畫中設計「領角鴞生態課程」、「品德茶文化課程」，期許學生從棲地保育與茶文化禮儀中理解永續發展課題。
校長林秀英說，學校114學年度起以「當貓頭鷹飛向月亮之都」為主題，與蘭帕潘尼大學附小建立合作夥伴關係，今年2月完成線上共識會議，成立台泰國際教育共備社群，兩校每月進行1次線上共備工作坊，分享永續教育實踐經驗，泰方也籌畫明年3月來台參訪。
劉育忠說，這次簽訂合作備忘錄是台、泰國際合作里程碑。
