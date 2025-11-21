快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會 師生亮點多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具。圖／校方提供

台南首座K12沙崙國際高中今天舉辦第一屆改制後校慶運動會。今天的活動不僅是全校師生展現體育精神的舞台，更結合了新校學術、技藝與文化展演，體現從幼兒園、小學、國中、高中部完整教育成果。

活動一早開始市長黃偉哲及時趕到，師生熱烈歡迎。他在議會總質詢前趕來參加開幕式，並與學生互動，送孩子們糖果小禮品，希望大家開心學習。

運動員進場儀式不再無聊是運動會的重點。熱舞、戲劇、歌唱、口號五花八門，服裝、彩妝、頭飾、裝扮都要想辦法吸睛，各年級各班渾身解數，今年初次招生的國小部三個班級，以「木屠城記」為主題，師生製作木馬與精緻的面具與盔甲，維妙維肖，贏得了現場觀眾的讚賞。儀式也結合社會議題、宣傳反霸凌、拒菸拒檳、性別平等訊息。

校方表示，校慶運動會另一特色是書法家揮毫。沙崙高中的願景是「雙語國際、科技創新、人文永續」。追求科技與國際化過程，永續人文不能偏廢，而書法教育就是沙崙人文永續的體現之一。「大師揮毫」是每年的傳統，今年請來鄭友章、莊坤謀、王淑姿三位書法家現場揮毫，讓許多人開心地帶回墨寶。

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，幼兒園學童裝扮成蝴蝶。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，幼兒園學童裝扮成蝴蝶。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具繞場。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具繞場。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生亮點多。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生亮點多。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供
台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供

運動 永續

延伸閱讀

大陸全運會香港奪9金2銀8銅歷來最佳 新加坡部長嘲笑港足隊後道歉

台南沙崙高中今與英國600年名校杜倫公學簽約 推動師生交流與就學

獨／高雄滑輪選手赴中參加運動會 秩序冊曝光 身分資格遭疑

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

相關新聞

影／加碼補助30元！苗栗宣布學校午餐全面補助一半費用

苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是...

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會 師生亮點多

台南首座K12沙崙國際高中今天舉辦第一屆改制後校慶運動會。今天的活動不僅是全校師生展現體育精神的舞台，更結合了新校學術、...

網紅賓賓哥爭議...吳欣岱：尊重與信任被「流量至上」思維碾壓

台中某國中昨邀魔術師王元照演講，未料中途冒出網紅賓賓哥以神秘嘉賓出場，且未經同意擅自直播，遭校長當場制止。台灣基進北市黨...

議員助淡水正德國中更換33台飲水機 守護學生飲水健康

在校園當中，學生帶水瓶到學校裝飲用水，不只是環保更可以避免喝含糖飲料，保護學生健康，因此學校當中的飲水機設備更顯得相當重要，新北市淡水區正德國中的飲水機使用多年，學生及家長都反應許多功能都出現問題，因此在市議員陳偉杰的爭取之下，將全校包含賢孝校區共33台飲水機全數換新。

小三數學題掀議！「1897-392接近1500」被判錯 家長傻眼：題目有瑕疵

數學是不少學生的罩門，近期一道小三數學估算題，竟也讓大人看得霧煞煞。一位家長分享，孩子在「1897-392答案更接近哪個數字」的題目中選擇1500卻被扣分…

基隆這國小前百米逾20根「電桿叢林」 上學尖峰打結將內移6根

基隆西定國小前電桿林立，短短100公尺有超過20根電線桿，上下學交通尖峰時段造成公車、垃圾車、家長接送小朋友擁擠亂象，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。