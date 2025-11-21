台南首座K12沙崙國際高中今天舉辦第一屆改制後校慶運動會。今天的活動不僅是全校師生展現體育精神的舞台，更結合了新校學術、技藝與文化展演，體現從幼兒園、小學、國中、高中部完整教育成果。

活動一早開始市長黃偉哲及時趕到，師生熱烈歡迎。他在議會總質詢前趕來參加開幕式，並與學生互動，送孩子們糖果小禮品，希望大家開心學習。

運動員進場儀式不再無聊是運動會的重點。熱舞、戲劇、歌唱、口號五花八門，服裝、彩妝、頭飾、裝扮都要想辦法吸睛，各年級各班渾身解數，今年初次招生的國小部三個班級，以「木馬屠城記」為主題，師生製作木馬與精緻的面具與盔甲，維妙維肖，贏得了現場觀眾的讚賞。儀式也結合社會議題、宣傳反霸凌、拒菸拒檳、性別平等訊息。

校方表示，校慶運動會另一特色是書法家揮毫。沙崙高中的願景是「雙語國際、科技創新、人文永續」。追求科技與國際化過程，永續人文不能偏廢，而書法教育就是沙崙人文永續的體現之一。「大師揮毫」是每年的傳統，今年請來鄭友章、莊坤謀、王淑姿三位書法家現場揮毫，讓許多人開心地帶回墨寶。 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，幼兒園學童裝扮成蝴蝶。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具繞場。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生自製木馬與各式道具。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，師生亮點多。圖／校方提供 台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會，市長黃偉哲一早趕來送小禮物互動。圖／校方提供

商品推薦