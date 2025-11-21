快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦宣布縣府將從115學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是縣府與鄉鎮市的合作，讓學生能享用優質的學校午餐，明年即將選舉，相信各鄉鎮市長爭取連任或有意參選鄉鎮市長的人士都會樂於配合。

教育處估算縣府午餐補助政策，半年需要2.6億元，全年為5.2億元，對象包括縣內公私立國中小學及縣立高中，受惠學生共4萬326人，因目前與供餐廠商現有午餐合約仍未到期，因此實施期程從明年9月115學年度開始。

鍾東錦上午答覆議員質詢表示，中央一般性補助款用在補助偏遠地區及中低收入戶學生營養午餐，經費超過8000萬元，但這筆經費中央從明年起不再補助，要求縣市政府自行編列預算，此外還有午餐設備費用，中央原本補助1.8億多元，明年也不給了，縣府乾脆全面補助各鄉鎮市一半費用，每人午餐費也提升到60元。

鍾東錦強調，目前縣內已有11個鄉鎮市實施學校午餐免費政策，縣府補助30元，這些鄉鎮市可節省一半經費用於其他建設或地方需求的項目，全縣各鄉鎮市長、議員及縣長明年都要選舉，大家應該都會配合辦好午餐，他比較擔心全縣人口最多的頭份市，如果全面實施免費午餐，經費較龐大，這問題縣府將頭份市公所協商解決。

教育處長葉芯慧表示，縣府為全方位促進苗栗縣學童健康發展，自112年8月起推動「高鈣午餐計畫」，並於113年1月起實施「苗栗縣校園供餐質量升級學生午餐加碼10元方案」，每人每餐補助10元，縣內學校午餐費用目前在45至55元的區間。

影／加碼補助30元！苗栗宣布學校午餐全面補助一半費用

苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是...

