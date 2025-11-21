影／加碼補助30元！苗栗宣布學校午餐全面補助一半費用

苗栗縣長鍾東錦昨晚宣布縣府將從下學年起，全面補助18鄉鎮市的學校營養午餐一半費用30元，餐費上限提高到60元，這項政策是縣府與鄉鎮市的合作，讓學生能享用優質的學校午餐，明年即將選舉，相信各鄉鎮市長爭取連任或有意參選鄉鎮市長的人士都會樂於配合。

教育處估算縣府午餐補助政策，半年需要2.6億元，全年為5.2億元，對象包括縣內公私立國中小學及縣立高中，受惠學生共4萬326人，因目前與供餐廠商現有午餐合約仍未到期，因此實施期程從明年9月115學年度開始。

鍾東錦上午答覆議員質詢表示，中央一般性補助款用在補助偏遠地區及中低收入戶學生營養午餐，經費超過8000萬元，但這筆經費中央從明年起不再補助，要求縣市政府自行編列預算，此外還有午餐設備費用，中央原本補助1.8億多元，明年也不給了，縣府乾脆全面補助各鄉鎮市一半費用，每人午餐費也提升到60元。

鍾東錦強調，目前縣內已有11個鄉鎮市實施學校午餐免費政策，縣府補助30元，這些鄉鎮市可節省一半經費用於其他建設或地方需求的項目，全縣各鄉鎮市長、議員及縣長明年都要選舉，大家應該都會配合辦好午餐，他比較擔心全縣人口最多的頭份市，如果全面實施免費午餐，經費較龐大，這問題縣府將頭份市公所協商解決。

教育處長葉芯慧表示，縣府為全方位促進苗栗縣學童健康發展，自112年8月起推動「高鈣午餐計畫」，並於113年1月起實施「苗栗縣校園供餐質量升級學生午餐加碼10元方案」，每人每餐補助10元，縣內學校午餐費用目前在45至55元的區間。 苗栗縣長鍾東錦今天在議會總質詢說明全面加碼補助各鄉鎮市學校午餐費用的政策。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣長鍾東錦今天在議會總質詢說明全面加碼補助各鄉鎮市學校午餐費用的政策。記者胡蓬生／攝影

