網紅賓賓哥入校直播惹議 校方報警提告
網紅「賓賓哥（江建樺）」在一所學校未經同意逕行開直播惹議。校方今天表示，江男錯誤引用魔術師與校內教師對話，斷章取義指校方同意直播，且自行取走未授予江男的感謝狀，已報警提告。
台中市一所學校19日辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，王男另邀江男以神秘嘉賓身分出席，在未取得校方同意下逕行直播，遭校方即時制止並要求下架影片。
「賓賓哥」開直播表示，「已告知校方並獲同意直播」更開嗆校長；校方晚間也在臉書專頁（Facebook）發文澄清，僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。王男在演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生，校方至今無任何與江男的聯繫管道，也從未邀請江男到校演講。
校方否認同意江男直播並表示，江男所引用的截圖為11月11日王男與教師的對話，且江男未完整提供對話內容。該教師在11月13日明確回覆，基於保護學生原則，「不得進行直播」，並在活動會場中再次聲明。
另外，對江男稱獲得校方致贈感謝狀，校方表示，感謝狀是當日應王男要求臨時製作，從未將該感謝狀授予江男，感謝狀是江男未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。
此事引發爭議與討論，台中市長盧秀燕今天宣布這2人不尊重學校、法律，台中市永不錄用，2人違反孩童相關法規，將採取法律行動。
