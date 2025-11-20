議員助淡水正德國中更換33台飲水機 守護學生飲水健康

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
校園飲水機全面更新，讓學子在校飲水健康有保障。 圖／紅樹林有線電視提供
校園飲水機全面更新，讓學子在校飲水健康有保障。 圖／紅樹林有線電視提供

在校園當中，學生帶水瓶到學校裝飲用水，不只是環保更可以避免喝含糖飲料，保護學生健康，因此學校當中的飲水機設備更顯得相當重要，新北市淡水區正德國中的飲水機使用多年，學生及家長都反應許多功能都出現問題，因此在市議員陳偉杰的爭取之下，將全校包含賢孝校區共33台飲水機全數換新。

新北市議員陳偉杰表示，由於過去學校飲水機的冰水功能常常故障，而且水喝起來有點異味，透過學校及家長會的反應，這次將全校33台的飲水機進行汰換，讓學生在夏天時不會只有溫水可以飲用，也讓學生運動完後，可以使用到完善的飲水機設備。

正德國中校長黃易進表示，舊的飲水機久了有部份機件故障，雖然過去有定期更換濾心，但影響到學童的飲用水質，而新式的飲水機有三種溫度、熱水、溫水及冰水都可以提供選擇，還有熱水防護裝置，對於學生使用上也安全許多，讓孩子在體育課或運動後可以直接來取水飲用，對於市議員將全校的飲水機都換新，表示非常感謝議員幫助學校，讓學童不僅是可以有方便的水可以飲用，更可以照顧到學生的飲水健康安全。

