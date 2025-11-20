議員助淡水正德國中更換33台飲水機 守護學生飲水健康
在校園當中，學生帶水瓶到學校裝飲用水，不只是環保更可以避免喝含糖飲料，保護學生健康，因此學校當中的飲水機設備更顯得相當重要，新北市淡水區正德國中的飲水機使用多年，學生及家長都反應許多功能都出現問題，因此在市議員陳偉杰的爭取之下，將全校包含賢孝校區共33台飲水機全數換新。
新北市議員陳偉杰表示，由於過去學校飲水機的冰水功能常常故障，而且水喝起來有點異味，透過學校及家長會的反應，這次將全校33台的飲水機進行汰換，讓學生在夏天時不會只有溫水可以飲用，也讓學生運動完後，可以使用到完善的飲水機設備。
正德國中校長黃易進表示，舊的飲水機久了有部份機件故障，雖然過去有定期更換濾心，但影響到學童的飲用水質，而新式的飲水機有三種溫度、熱水、溫水及冰水都可以提供選擇，還有熱水防護裝置，對於學生使用上也安全許多，讓孩子在體育課或運動後可以直接來取水飲用，對於市議員將全校的飲水機都換新，表示非常感謝議員幫助學校，讓學童不僅是可以有方便的水可以飲用，更可以照顧到學生的飲水健康安全。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言