小三數學題掀議！「1897-392接近1500」被判錯 家長傻眼：題目有瑕疵

數學是不少學生的罩門，近期一道小三數學估算題，竟也讓大人看得霧煞煞。一位家長分享，孩子在「1897-392答案更接近哪個數字」的題目中選擇1500卻被扣分；詢問老師後才得知，出題意圖是考「整千概念」，因此應選1600才算正確。家長聽完仍難以認同，將題目PO上網後，也迅速引發熱議。

該家長在臉書「爆怨2公社」表示，孩子就讀國小三年級，期中考考卷中，有一道選擇題要學生判斷「1897－392」最接近哪個答案，選項分別為1800、1700、1600、1500，全都是「幾千幾百」的數字。原PO認為，既然選項精準到百位，估算也應依百位來算，例如將1897視為1900、392當作400，估算結果自然是1500，而這也是四個選項裡最接近正確答案的。但孩子選了1500卻被判錯，讓家長既驚訝又不解。

詢問任課老師後，對方解釋1897更接近2000，因此以「2000-400」的方式估算，答案應選1600。家長則指出，課本中的確有「整千估算」概念，但這題是四位數減三位數、選項彼此只差100，用百位估算才更合理；如果四位數用千位、三位數用百位，再合併計算，邏輯會不一致。

他也舉例，如果題目改成「1997-392」，選1600就不會有爭議，因為1997明顯更接近2000。問題在於題目詢問的是「最接近」正確答案，而不是「依整千概念估算」，因此更貼近結果的1500被判錯，難免會引起爭議。

貼文曝光後，不少網友紛紛認同原PO，表示「這個題目有瑕疵，理應選項4也要給分」、「題目不夠嚴謹才會出現爭議，這題應該3和4都給分」、「答案應該要能明顯區分」、「題目敘述不清，也沒告訴答題者應用哪種方式去解答」、「小學三年級連1897-392這種問題都不能直接算出來了嗎？」、「為什麼要用最接近，用正確數字不好嗎？為什麼要讓學生當差不多先生？」

不過也有人指出這題是概念問題，若出題時說明要以「整千概念」作答，或是將1897改成1997，就比較能避免模糊的地方，「概念題，沒有答案。所以老師不能只教一種方向」、「考概念的題目，正確答案要接近概念答案，不然容易誤導…等長大一點，考同樣題目，答案就會變成4」、「題目沒有特別說明整千概念，就相當於是錯誤答案了」、「能理解老師的想法是參照課本概念：1897可以想成是2000（無條件進整千位數的估算法）；392想成是400（無條件進整百位估算）所以得2000-400=1600，但這樣有爭議的題目確實出的不好，因為題目只說『最接近』而沒有說『請運用本單元估算概念』，所以最直覺的反應是先算完才找接近的答案」。

商品推薦