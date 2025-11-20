基隆這國小前百米逾20根「電桿叢林」 上學尖峰打結將內移6根

基隆西定國小前電桿林立，短短100公尺有超過20根電線桿，上下學交通尖峰時段造成公車、垃圾車、家長接送小朋友擁擠亂象，也有安全疑慮。今天相關單位會勘，台電同意27日起將遷移6根電桿到人行道，騰出空間可妥善規畫，讓民眾及學生通行更安全。

西定國小校門口前的道路和人行道間電線桿林立，經統計100公尺超過20根電線桿，多在路邊影響車輛通行視線，學校也一直沒有規畫家長接送區，一到上下學尖峰時間，人流、車流相當混亂，也易發生碰撞。

家長指出，因有公車站牌、定點垃圾車和家長接送沒有分區塊，排隊倒垃圾騎機車民眾排長龍，與家長的汽機車交錯，每天上午7到8時都出現混亂情況。

市府工務處今天會同台電、西定國小、區公所、市議員宋瑋莉、郭美秀、施偉政等會勘，研議改善方案。多名議員說，西定路路幅本來就狹窄，電線桿太多如同「電桿叢林」，建議早日全線地下化，因人行道逾3公尺，足夠寬敞，未地下化前建可往人行道遷移。

台電人員同意先將6根電線桿移到往人行道的40公分設施帶內，一來不影響行人通行，道路則可騰出空間讓垃圾車、公車停靠，並規畫家長接送區限時停車格，達到分區分流的目的。

市府工務處長簡翊哲表示，市府教育處及工務處極力關心各校的改善，西定國小前課期間有家長接送與等候定點垃圾車及公車停靠區的交通瓶頸，協調請台電排除困難，將西定路6根電桿遷移至人行道設施帶內，並保持人行道暢通。

整體遷移工程27日開始，預計兩個工作日內完成電桿遷移，電桿遷移空出的道路空間，可妥善配置家長接送區、定點垃圾車停放區及公車停靠區，並避免上下課期間壅塞情況，整體改善方案預計今年底完成。 基隆西定國小前百公尺逾20根「電桿叢林」，上學尖峰打結，將內移6根。記者游明煌／攝影 基隆西定國小前百公尺逾20根「電桿叢林」，上學尖峰打結，將內移6根。記者游明煌／攝影 基隆西定國小前百公尺逾20根「電桿叢林」，上學尖峰打結，將內移6根。記者游明煌／攝影

