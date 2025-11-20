不滿要求下架…網紅賓賓哥開直播「嗆聲校長」 盧秀燕：將採法律行動
網紅「賓賓哥」在台中一所學校未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片，市長盧秀燕今天上午宣布永不錄用後，賓賓哥開直播嗆聲校長；盧秀燕下午說，將採法律行動。
台中市一所學校辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，魔術師另邀請網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分出席，未取得校方同意下逕行直播，校方即時制止並要求影片下架。
台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員蔡耀頡質詢，網紅在未經學校同意逕行開直播，校長制止要求下架影片，反卻遭網紅嗆聲、網友出征，他認為市府應要有作為、力挺校長。
盧秀燕答詢表示，校方一開始明確表示不可以拍，魔術師的行為投機，自己不能拍找其他人來拍；因網紅主要生計來自活動代言、演講、拍片，她上午已宣布這2人台中市「永不錄用」。
盧秀燕提到，已要求下架影片，若不下架市府將採取法律行動；目前正處理相關法規，據她了解，2人有違反孩童相關法規等，目前正在研究法律上責任及違反哪些法規，將採取法律行動。
教育局長蔣偉民表示，要求各學校以後聘請校外人士入校，一定要嚴格審查並告知相關權利與義務；家長與校長遭到網友撻伐，教育局會維護校長及家長權益，若有相關人提告學校，教育局會挺身而出，督促校方要求網紅下架影片。
