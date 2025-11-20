快訊

中央社／ 台中20日電
網紅「賓賓哥」在台中一所學校未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片，竟還反嗆校長。台中市長盧秀燕（圖）20日下午在議會答詢指出，已宣布這2人台中「永不錄用」，並將採取法律行動。中央社
網紅「賓賓哥」在台中一所學校未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片，市長盧秀燕今天上午宣布永不錄用後，賓賓哥開直播嗆聲校長；盧秀燕下午說，將採法律行動。

台中市一所學校辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，魔術師另邀請網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分出席，未取得校方同意下逕行直播，校方即時制止並要求影片下架。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員蔡耀頡質詢，網紅在未經學校同意逕行開直播，校長制止要求下架影片，反卻遭網紅嗆聲、網友出征，他認為市府應要有作為、力挺校長。

盧秀燕答詢表示，校方一開始明確表示不可以拍，魔術師的行為投機，自己不能拍找其他人來拍；因網紅主要生計來自活動代言、演講、拍片，她上午已宣布這2人台中市「永不錄用」。

盧秀燕提到，已要求下架影片，若不下架市府將採取法律行動；目前正處理相關法規，據她了解，2人有違反孩童相關法規等，目前正在研究法律上責任及違反哪些法規，將採取法律行動。

教育局長蔣偉民表示，要求各學校以後聘請校外人士入校，一定要嚴格審查並告知相關權利與義務；家長與校長遭到網友撻伐，教育局會維護校長及家長權益，若有相關人提告學校，教育局會挺身而出，督促校方要求網紅下架影片。

細數「賓賓哥」爭議行徑 王婉諭痛批：藉公益招搖撞騙已久

王婉諭說：「這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？」

「賓賓哥」國中校園直播惹議 國教盟：侵害兒少隱私與安全

在國際兒童人權日前夕，網紅「賓賓哥」在國中未經允許開直播引發熱議。國教行動聯盟對此發布新聞稿指出，台灣必須嚴肅面對兒少在...

網友揚言在北市校園放炸彈 教育局初步排查結果曝

國教署今接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有人揚言要在北市國中小等校放置炸彈，北市教育局表示已第一時間通包學校、少年警...

基隆這國小前百米逾20根「電桿叢林」 上學尖峰打結將內移6根

基隆西定國小前電桿林立，短短100公尺有超過20根電線桿，上下學交通尖峰時段造成公車、垃圾車、家長接送小朋友擁擠亂象，也...

不滿要求下架…網紅賓賓哥開直播「嗆聲校長」 盧秀燕：將採法律行動

網紅「賓賓哥」在台中一所學校未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片，市長盧秀燕今天上午宣布永不錄用後，賓賓哥開直播...

台南沙崙高中今與英國600年名校杜倫公學簽約 推動師生交流與就學

台南市立沙崙國際高中今天與1414年（明朝永樂12年）成立的英國「杜倫公學」簽署合作備忘錄。雙方確立在教育、文化交流與人...

