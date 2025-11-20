聽新聞
網友揚言在北市校園放炸彈 教育局初步排查結果曝
國教署今接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有人揚言要在北市國中小等校放置炸彈，北市教育局表示已第一時間通包學校、少年警察隊，經初步排查暫無發現實際危害或爆裂物跡象，將持續強化管制巡查，若師生有發現可疑人事物，請立即通報警方、學校。
教育局證實接獲國教署通報，已啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查，並通報少年警察隊，視需要進入校園協助。
教育局表示，經初步回報未發現任何實際危害或爆裂物跡象，將持續掌握情資，並請各校加強校內安全巡查，提醒教職員工生提高警覺，如發現可疑人、事、物，應立即通報學校及警方查證。
教育局強調，任何危及師生安全的恐嚇行為都不會被容忍，將全力配合警政單位依法究辦，絕不姑息。
