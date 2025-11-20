細數「賓賓哥」爭議行徑 王婉諭痛批：藉公益招搖撞騙已久

台中市某國中昨(19)日邀請魔術師王元照演講，未料中途冒出網紅賓賓哥（本名江建樺），以神秘嘉賓的身分被介紹出場，且未經同意擅自直播，引發校方不滿，遭校長當場制止。時代力量黨主席王婉諭今日在臉書公開譴責賓賓哥的行為，指他長期以「公益」名義在外演戲、以直播衝流量，卻常有逾越隱私與專業界線的爭議案例。

王婉諭指出，賓賓哥是網路上知名的所謂「公益網紅」，平時以發放現金、救助弱勢等行為吸引粉絲，但多起公開直播行為已引發爭議，包括今年7月未經醫院許可進入院區直播並斷定病患病況、8月直播探訪性侵被害人未遮蔽影像、10月自稱受政府機關邀請合作卻遭官方否認，及11月在警局直播挑戰錄影規定等。

王婉諭說：「這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？」

王婉諭質疑，賓賓哥是否以公益之名製造直播事件，實際上是以流量換金、越界操作的斂財行為，呼籲包括衛生福利部、地方政府等主管機關徹查，釐清是否有違法或不當勸募情事。

王婉諭並提到賓賓哥遊走在非法勸募的邊緣。依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常以個人或公司名義，透過上千人的LINE群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭說，賓賓哥甚至還曾在直播中拿出大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事都不符合合法勸募的要件，之前就有新北市議員要求警方調查，卻沒有下文，呼籲主管機關應介入調查，並檢視社會能否有更有效的防護機制。

王婉諭認為，也許賓賓哥口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種「公益網紅」利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。文中，王婉諭也稱讚校方對這次事件的處理，是一次非常好的教育示範。

