台南沙崙高中今與英國600年名校杜倫公學簽約 推動師生交流與就學

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南沙崙高中與英國600多年名校杜倫公學簽約、儀式完成後學生詢問杜倫公學副校長彼得森教學與課程安排。記者周宗禎／攝影
台南沙崙高中與英國600多年名校杜倫公學簽約、儀式完成後學生詢問杜倫公學副校長彼得森教學與課程安排。記者周宗禎／攝影

台南市立沙崙國際高中今天與1414年（明朝永樂12年）成立的英國「杜倫公學」簽署合作備忘錄。雙方確立在教育、文化交流與人才培育將長期合作。沙崙高中校長黃詞凰與杜倫公學學術副校長彼得森代表簽署。

彼得森是數學老師，教過德、西與亞洲學生。他說，杜倫不是國際學校，但有25國學生就讀。校舍不像沙崙高中剛成立，都有百年以上歷史，電影雷神索爾曾取景拍攝，外觀看似哈利波特就讀的寄宿學校；但教學新穎，有各種不同課程選擇，從短期數月到深造，畢業生每年進入牛津、劍橋、帝王學院與美國頂尖學校。

杜倫是一年3學期、12學年制學校，一年學費要四萬多英鎊（160萬台幣），在英國也是少數能就讀的學校，目前學生只有有5百多人，但強調課程個別彈性靈活設計，甚至事先規畫安排學伴，還有各種夜間學習活動，是英國三大公學之一。

沙崙高中表示，杜倫公學為英國傳統名校，也是歐洲人文與科學教育的重要發源地之一。兩校結盟，標誌著台南國際教育布局再添里程碑，也是台灣K–12雙語公立學校體系開啟與英國菁英教育接軌的新篇章。

合作聚焦擴大跨國學習管道、深化學生國際競爭力，內容包括學生交流與跨文化互動競賽，前往杜倫公學修讀一年期GCSE中等教育課程、沉浸式夏季或冬季短期研習。學生可申請杜倫公學知名的 Peter Lee Scholarship（彼得・李獎學金），教師赴英觀課、教學交流與專業成長計畫。

黃詞凰校長表示，合作將率先對沙崙國中部7到9年級學生開放，未來逐步擴大至更多年段，形成具延展性的國際教育路徑。

她表示，沙崙國際高中作為台灣首創的K–12雙語公立學校，創校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景積極推動課程與制度創新。高中部已與加拿大卓越國際學院合作雙聯學位課程。再與英國杜倫公學締盟，象徵與英、美兩大教育體系建立穩固連結，為學生打造多軌多國、多元升學選擇。

她說，沙崙重視在地傳統傳承，連年中小學傳統藝術比賽武術組、廣東獅組優等。「但也致力讓每位孩子在具國際視野的教育環境中找到自己的節奏，看見世界、走向世界。英國杜倫公學的加入，對沙崙、對台南、對台灣國際教育都有指標性意義。」

沙崙高中重視在地傳統傳承，連年中小學傳統藝術比賽武術組、廣東獅組優等。圖／校方提供
台南沙崙高中與英國600多年名校杜倫公學簽約 合作師生學習交流。記者周宗禎／攝影
台南沙崙高中與英國600多年名校杜倫公學簽約 合作師生學習交流。記者周宗禎／攝影
沙崙高中重視在地傳統傳承，連年中小學傳統藝術比賽武術組、廣東獅組優等。圖／校方提供
英國 台南 對台
