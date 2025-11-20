台南沙崙高中今與英國600年名校杜倫公學簽約 推動師生交流與就學
台南市立沙崙國際高中今天與1414年（明朝永樂12年）成立的英國「杜倫公學」簽署合作備忘錄。雙方確立在教育、文化交流與人才培育將長期合作。沙崙高中校長黃詞凰與杜倫公學學術副校長彼得森代表簽署。
彼得森是數學老師，教過德、西與亞洲學生。他說，杜倫不是國際學校，但有25國學生就讀。校舍不像沙崙高中剛成立，都有百年以上歷史，電影雷神索爾曾取景拍攝，外觀看似哈利波特就讀的寄宿學校；但教學新穎，有各種不同課程選擇，從短期數月到深造，畢業生每年進入牛津、劍橋、帝王學院與美國頂尖學校。
杜倫是一年3學期、12學年制學校，一年學費要四萬多英鎊（160萬台幣），在英國也是少數能就讀的學校，目前學生只有有5百多人，但強調課程個別彈性靈活設計，甚至事先規畫安排學伴，還有各種夜間學習活動，是英國三大公學之一。
沙崙高中表示，杜倫公學為英國傳統名校，也是歐洲人文與科學教育的重要發源地之一。兩校結盟，標誌著台南國際教育布局再添里程碑，也是台灣K–12雙語公立學校體系開啟與英國菁英教育接軌的新篇章。
合作聚焦擴大跨國學習管道、深化學生國際競爭力，內容包括學生交流與跨文化互動競賽，前往杜倫公學修讀一年期GCSE中等教育課程、沉浸式夏季或冬季短期研習。學生可申請杜倫公學知名的 Peter Lee Scholarship（彼得・李獎學金），教師赴英觀課、教學交流與專業成長計畫。
黃詞凰校長表示，合作將率先對沙崙國中部7到9年級學生開放，未來逐步擴大至更多年段，形成具延展性的國際教育路徑。
她表示，沙崙國際高中作為台灣首創的K–12雙語公立學校，創校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景積極推動課程與制度創新。高中部已與加拿大卓越國際學院合作雙聯學位課程。再與英國杜倫公學締盟，象徵與英、美兩大教育體系建立穩固連結，為學生打造多軌多國、多元升學選擇。
她說，沙崙重視在地傳統傳承，連年中小學傳統藝術比賽武術組、廣東獅組優等。「但也致力讓每位孩子在具國際視野的教育環境中找到自己的節奏，看見世界、走向世界。英國杜倫公學的加入，對沙崙、對台南、對台灣國際教育都有指標性意義。」
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言