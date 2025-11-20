賓賓哥校園演講開直播！盧秀燕怒轟2人白目：台中永不錄用

台中市一所國中昨邀請魔術師王元照演講，未料網紅賓賓哥（江建樺）中途以神秘嘉賓身分被介紹出場，且未經同意擅自直播，引發校方不滿，校長當場出面制止。台中市長盧秀燕今天撂下重話，昨天事件受邀的兩人都有連帶責任，不受事前約束就逕自開直播，我行我素，不尊重法律，可惡又白目，「台中市永不錄用」。

知名網紅「賓賓哥」19日下午帶著團隊到台中一所國中，以神秘嘉賓身分演講，不過他未得到校方同意，就全程開直播，校長氣得走上台制止，要求團隊關閉。賓賓哥被制止後，立即要拍攝人員把鏡頭調開「往外、往外」，團隊人員則解釋，事前有徵得老師同意，老師說可以從後方拍。不過校方也立即說明，先前有說好不能直播只錄影，而且錄到學生要打馬賽克。

台中市議會今天總質詢，國民黨市議員陳政顯說，網紅逕自到校園直播，且用語粗俗，引發家長不滿，幸好校長當下處置得宜，應該要獎賞，並要求轄內高中、國中小未來講座一定要慎選來賓，且要事前溝通清楚。

盧秀燕表示，此事雖然是個案，但她極為重視，學校邀請不同行業的人士到學校幫助孩子生涯探索，無可厚非，不過學校一定要慎選演講者，且演講者要遵守學校規範，不可破壞孩子隱私。

盧秀燕說，昨天事件受邀的兩人未受事前約束就逕自開直播，我行我素，不管師生隱私，也不尊重法紀，非常可惡，也太過白目，這兩人都有連帶責任，「台中市永不錄用這兩人，未來不可再參與台中任何活動」。

教育局長蔣偉民說，針對獎賞校長，他語帶保留，因為校長事先沒有做好審查講師的工作，事後處置得宜，也只是將功折罪。 台中市中山國中校長王蒲寧當場出面制止直播。圖／截自YouTube賓賓哥團隊

