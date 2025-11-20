快訊

網紅賓賓哥台中校園演講開直播 女校長當場出面制止要求道歉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市中山國中校長王蒲寧當場出面制止直播。圖／截自YouTube賓賓哥團隊
台中市中山國中校長王蒲寧當場出面制止直播。圖／截自YouTube賓賓哥團隊

台中市中山國中昨邀請魔術師王元照演講，未料網紅賓賓哥（江建樺）中途以神秘嘉賓身分被介紹出場，且未經同意直播，校長王蒲寧當場出面制止，事後並發聲明說明經過。

雖然此一事件學校有當場採取行動，但學校的臉書仍引起大量家長留言批評，表示「學校請的是魔術師，魔術師卻未經同意私自夾帶此人入校」、「學校讓一堆陌生人又是進去直播，還讓學生露臉，這樣做法是對的嘛？」不過，校方也解釋，「王先生當場向學校、學生及家長表示歉意。校方藉此機會及時宣導：知法守法，信守承諾的重要性」。

賓賓哥被王蒲寧制止後，立即要拍攝人員把鏡頭調開「往外、往外」團隊人員則解釋，事前有徵得老師同意，老師說可以從後方拍。不過校方也立即說明，先前有說好不能直播只錄影，而且錄到學生要打馬賽克。

另名才與賓賓哥有糾紛的圤智雨也在網路上PO出賓賓哥在抖音直播的影片，內容顯示一開始賓賓哥向台下學生發問後，要求「有雞雞的不可以舉手」，後來一名女學生上台後，賓賓哥問她「有抖音嗎」？並要她回去後關注。

此時校長上前制止，要孩子先下去，並當眾說明未授權直播表示，「我們沒有授權讓你們可以對外直播，並且沒有授權讓你們可以公開，我剛剛已經接收到投訴了，你們用這樣子的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」。

中山國中發表7點聲明表示：

1.今日生涯輔導教育講座邀請王元照先生擔任分享人，係看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神，故提出邀請。

2.聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。

3.講座後半段，王先生帶入一位神秘嘉賓，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

4.學校接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。

5.隨即，王先生也向學校、學生及家長表示歉意。校方一併要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，以期降低對學生的傷害。

6.校方藉此機會教育，及時宣導：（1）知法守法，信守承諾的重要性。（2）鼓勵學生終身學習，找到興趣成就自己。

7.經此事件，未來校方辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排…...等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。

台中市中山國中針對事件發表7點聲明。圖／截自中山國中臉書
台中市中山國中針對事件發表7點聲明。圖／截自中山國中臉書

直播 魔術師 影片
