天冷突發心肌梗塞…老師操場倒地無心跳 國小師生合力救回

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地。圖／校方提供
彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地。圖／校方提供

天氣轉冷，彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師昨早在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，學生見狀趕緊向師長通報，校護拿自動體外心臟電擊去顫器（AED），有人幫他CPR，直到消防人員到場接手，將他送往彰化基督教醫院急救，費了兩個小時將他從鬼門關搶救回來。 

芬園國小校護關采倢說，昨上午8點多，她接獲學生們通報老師昏倒，立即到場依CPR流程急救，當時黃姓老師已沒有呼吸心跳，其他師長趕緊以AED搶救，後來恢復心跳但沒有意識。

消防局接獲通報，調派消防人員趕抵現場接手，火速送彰化基督教醫院急救，經兩小時急救，恢復意識，並由醫師為他做心導管手術，仍在加護病房觀察。

關采倢說，昨天上午氣溫降低，黃姓老師可能衣物穿不夠多，突然心肌梗塞，幸好大家通力合作，將他搶救回來；消防人員也表示，校方正確評估與處置相當重要，對於患者有非常大的幫助。

彰化基督教醫院急診部主任李宗翰說，黃姓老師忽然喪失意識，失去生命徵象，經AED電擊急救，送來彰基時昏迷指數9分，院方立即為他做心導管手術，確認為心肌梗塞，經急救後，仍在加護病房觀察。

李宗翰說，此一案例充分地顯示一般民眾急救教育的重要性，往往可以拯救一個人，甚至一個家庭，因此，呼籲民眾在天氣變化之際，若有胸痛、胸悶，或者是肢體無力等心血管疾病，應立即撥打 119 盡速送醫。

彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，學生見狀趕緊向師長通報，校護拿自動體外心臟電擊去顫器（AED），有人幫他CPR。圖／校方提供
彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，學生見狀趕緊向師長通報，校護拿自動體外心臟電擊去顫器（AED），有人幫他CPR。圖／校方提供
彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，學生見狀趕緊向師長通報，校護拿自動體外心臟電擊去顫器（AED），有人幫他CPR，再由消防人員接手送醫。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉芬園國小53歲黃姓老師，昨天早上在操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，學生見狀趕緊向師長通報，校護拿自動體外心臟電擊去顫器（AED），有人幫他CPR，再由消防人員接手送醫。圖／消防局提供

消防人員 老師 AED CPR 心肌梗塞
×

