快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

家長投訴學生音樂比賽個人組場地差 基市：造成困擾請見諒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
家長投訴基隆學生音樂比賽個人組場地差，市府回應造成困擾請見諒。記者游明煌／攝影
家長投訴基隆學生音樂比賽個人組場地差，市府回應造成困擾請見諒。記者游明煌／攝影

基隆市114學年度學生音樂比賽「個人組」徵選日前舉行，但有家長反映在深澳國小的場地，不僅不理想，當天下雨動線混亂、成績不合理等狀況。市府教育處說明，針對場地問題造成家長困擾，敬請見諒，但有關成績都依標準確保評分客觀、公平。

教育處今晚表示，針對民眾反映基隆市114學年度學生音樂比賽個人組場地安排問題，基隆市學生音樂比賽歷年皆安排團體組在基隆表演藝術中心、個人組在深澳國小舉行，行進管樂則在中山高中辦理。

針對家長質疑為何不在符合標準的成功國小辦理個人組？教育處說，本學年度比賽實施計畫公告時，剛好成功國小演藝廳初步完工，經盤點賽務需求後，成功國小演藝廳的合唱台、演奏椅等必要設備仍在採購程序中，計分室、評審室及賽務籌備空間亦尚待完善，相關準備不足以支撐本學年度賽事運作，因此，今年度仍維持過往既定場地安排，造成家長困擾，敬請見諒。

至於成績計算方式，教育處說明，音樂比賽的評審均依全國主辦單位國立台灣藝術教育館所提供的評審資料庫，按各比賽項目聘任具專業資格的評審老師，以確保評分制度之專業與公正。

教育處說，成績計算部分，採「中間分數平均法」，即每位學生由該組 7 位評審老師評分，扣除扣除一筆最高分與一筆最低分後，再將其餘5位評審分數平均並據以排序，以避免成績受極端值影響，確保評分客觀、公平。至評審對參賽學生個人的成績評語，教育處也將持續與評審溝通，期盼未來評語能更具體反映學生本質表現，提供有助精進的回饋，協助學生在音樂學習道路上持續成長。

教育處表示，成功國小演藝廳已納入未來學生音樂比賽的場地規畫，設備完善後將提供學生更優質、安全且專業的比賽與表演環境。市府也將持續精進賽事服務品質，讓每位孩子都能在最合適的舞台上展現所長。

音樂 基隆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

基隆公車突冒黑煙！司機急疏散乘客 外送員「見火光」停車協助

苗栗國三女生墜樓身亡 縣府教育處：全力防止憾事重演

基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

基隆災害救助金限設籍 謝國樑：花蓮經驗將修法比照雙北具彈性

相關新聞

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

高雄網紅近日發布一支「雄女改造」影片掀起熱議，影片中穿著雄女制服女子被設定成「乖乖牌改造成壞女孩」，從制服女學生變裝成細...

冒用雄女生身分「改造成壞女孩」…校方提告了！拍片網紅：沒有影射

網傳1名男子在高雄女中門口，挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，將穿著雄女一年級學生制服的女子，改穿露乳溝的打扮，引起學校不...

家長投訴學生音樂比賽個人組場地差 基市：造成困擾請見諒

基隆市114學年度學生音樂比賽「個人組」徵選日前舉行，但有家長反映在深澳國小的場地，不僅不理想，當天下雨動線混亂、成績不...

雄女制服換細肩帶上衣 網紅拍「乖乖女變壞」改造片…校方怒提告

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制...

台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價...

學生兌餐多輕食 待推營養套餐

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在假日能到合作超商吃上一餐。目前超商便當普遍落在90元以上，學生若想買到有菜有肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。