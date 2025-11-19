家長投訴學生音樂比賽個人組場地差 基市：造成困擾請見諒
基隆市114學年度學生音樂比賽「個人組」徵選日前舉行，但有家長反映在深澳國小的場地，不僅不理想，當天下雨動線混亂、成績不合理等狀況。市府教育處說明，針對場地問題造成家長困擾，敬請見諒，但有關成績都依標準確保評分客觀、公平。
教育處今晚表示，針對民眾反映基隆市114學年度學生音樂比賽個人組場地安排問題，基隆市學生音樂比賽歷年皆安排團體組在基隆表演藝術中心、個人組在深澳國小舉行，行進管樂則在中山高中辦理。
針對家長質疑為何不在符合標準的成功國小辦理個人組？教育處說，本學年度比賽實施計畫公告時，剛好成功國小演藝廳初步完工，經盤點賽務需求後，成功國小演藝廳的合唱台、演奏椅等必要設備仍在採購程序中，計分室、評審室及賽務籌備空間亦尚待完善，相關準備不足以支撐本學年度賽事運作，因此，今年度仍維持過往既定場地安排，造成家長困擾，敬請見諒。
至於成績計算方式，教育處說明，音樂比賽的評審均依全國主辦單位國立台灣藝術教育館所提供的評審資料庫，按各比賽項目聘任具專業資格的評審老師，以確保評分制度之專業與公正。
教育處說，成績計算部分，採「中間分數平均法」，即每位學生由該組 7 位評審老師評分，扣除扣除一筆最高分與一筆最低分後，再將其餘5位評審分數平均並據以排序，以避免成績受極端值影響，確保評分客觀、公平。至評審對參賽學生個人的成績評語，教育處也將持續與評審溝通，期盼未來評語能更具體反映學生本質表現，提供有助精進的回饋，協助學生在音樂學習道路上持續成長。
教育處表示，成功國小演藝廳已納入未來學生音樂比賽的場地規畫，設備完善後將提供學生更優質、安全且專業的比賽與表演環境。市府也將持續精進賽事服務品質，讓每位孩子都能在最合適的舞台上展現所長。
