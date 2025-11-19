快訊

海內外傑青合作 帶宜蘭高中生短波連線挪威學生

中央社／ 台北19日電

2025海外十大傑出青年的王湘鄉與第63屆十大傑出青年的郭家佑合作，將帶領宜蘭高中生學習透過短波無線電，透過永不斷線的韌性訊號，將宜蘭的故事傳給挪威瓦爾德城鎮的中學生。

王湘鄉今天透過新聞稿指出，這場跨越緯度的青春行動，是由旅居挪威的她與台灣數位外交協會共同發起，兩地團隊以教育、文化外交與媒體的專業協作，推動台灣與北極圈之間的青年交流。

新聞稿提到，無線電不依賴基地台，是災害時仍能運作的關鍵「數位韌性工具」，這項計畫獲北歐文化基金（Nordisk Kulturfond）支持，中華民國業餘無線電促進會與中央廣播電台技術合作，透過行動呼號帶領學生完成跨海通聯。

「打造永不斷線的韌性訊號—台灣×北極青春連線」的跨文化教育計畫，由王湘鄉與郭家佑跨界合作，讓宜蘭高中雙語班學生與位於北極圈的挪威瓦爾德中學生，在沒有網路、沒有演算法、沒有腳本的條件下，使用最原始、最自由的無線電波，彼此連結的教育實驗。

學生們將親手架設天線、學習摩斯密碼與語音通聯，並錄製「來自台灣的青春訊息」，把宜蘭的海風、土地與故事傳向瓦爾德；整個計畫將完整拍攝成紀錄片，並預計投稿到北歐兒少影展等國際平台，讓世界看見台灣青年如何以自己的方式發出訊號、與世界建立連結。

