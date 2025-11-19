永續教育 淡水新市國小走讀神祕古老水源古蹟

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學生透過走讀實作學習，提升解決問題的能力。 圖／紅樹林有線電視提供
親子天下教育創新中心攜手新市國小及淡水旅學堂等單位，推動2025研華永續教育扎根社區計畫，帶著新市國小四年級五個班的學童，來到淡水神祕的古老水源地「滬尾水道」，透過淡水旅學堂的導覽解說，讓孩子走出戶外，進到平常沒有開放的滬尾水道，探訪這一座從日治時期1899年完工，使用到現在，臺灣自來水現代化的開端。

親子天下教育創新中心祕書長鄭涵云表示，這次計劃，善用PBL教學法，也就是幫助學校導入專題式學習，讓學生透過實作學習，提升解決問題的能力，發展符合校本特色的永續課程，協助學校依據在地文化，生態以及社區需求，設計符合校本特色發展的SDGs永續精神行動教育方案。

這次帶著學生走訪滬尾水道，讓這一座平常管制森嚴，還有守護水源看守人的雙峻頭淡水自來水廠，讓孩童了解，這是臺灣首座自來水廠，從大屯山下湧泉從不間斷，造型古典的石砌拱門，上方刻有「滬尾水源」字樣，歷經一世紀的水道，清澈依舊，至今仍源源不絶地供應淡水地區用水。透過強化跨域合作與社區連結 ，促進學校與社區、企業、組織的合作，讓學校成為地方永續發展的推動者。

淡水 永續 親子天下
