快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

三芝國小整建共融遊戲場 特教生共享安全友善的遊憩空間

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
議員要求全面檢視遊戲場設置，共創友善無礙的共融校園。 圖／紅樹林有線電視提供
議員要求全面檢視遊戲場設置，共創友善無礙的共融校園。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓有特教生的校園，遊戲場的設置不只供一般生使用，也可以讓特教生休閒，市議員鄭宇恩去年在審計決算時，要求審計處針對新北市有特教班學校的遊戲場去全面檢視，看看是否能讓特教生共融遊玩，因此今年三芝國小幼兒園的遊戲場就在市議員鄭宇恩的重視與爭取下整建，成為共融遊戲場。

市議員鄭宇恩表示，新北市共融式遊具的政策走了多年，應該要回到校園去檢視所有的遊具，在有特教班的學校裡，特教生是不是可以使用與同樂。今年很開心見到三芝國小將既有的遊戲場進行修正，讓學校裡不只是幼兒園的學童玩得開心，特教生也可以到共融式遊戲場享受玩遊具的樂趣。

三芝國小校長許文勇說，感謝市議員鄭宇恩的重視與爭取，這次的遊戲場整建，新增了無障礙坡道與不同色彩的軟墊外，還有繽紛又具有色彩邏輯的傳話筒、設有拍打鼓的溜滑梯以及大小孩都可以很療癒的鳥巢式鞦韆，不只是一般幼兒的玩樂天堂，更加也是特教生可以輕鬆遊玩的場地。

在共融遊戲場外，市議員鄭宇恩也爭取特教廁所的重新整修，讓特教生可以在更無障礙且友善的校園環境中快樂學習，並且也期待透過共融遊戲場的使用，一般生與特教生可以共同學習與互動，共創友善無礙的共融校園。

議員 校園 特教
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北淡水區坪頂國小英語情境教室 議員爭取優化大改造

三芝樂全街改善卡關 議員批中央刪預算：地方建設怎推

淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

相關新聞

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

高雄網紅近日發布一支「雄女改造」影片掀起熱議，影片中穿著雄女制服女子被設定成「乖乖牌改造成壞女孩」，從制服女學生變裝成細...

冒用雄女生身分「改造成壞女孩」…校方提告了！拍片網紅：沒有影射

網傳1名男子在高雄女中門口，挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，將穿著雄女一年級學生制服的女子，改穿露乳溝的打扮，引起學校不...

家長投訴學生音樂比賽個人組場地差 基市：造成困擾請見諒

基隆市114學年度學生音樂比賽「個人組」徵選日前舉行，但有家長反映在深澳國小的場地，不僅不理想，當天下雨動線混亂、成績不...

雄女制服換細肩帶上衣 網紅拍「乖乖女變壞」改造片…校方怒提告

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制...

台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價...

學生兌餐多輕食 待推營養套餐

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在假日能到合作超商吃上一餐。目前超商便當普遍落在90元以上，學生若想買到有菜有肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。