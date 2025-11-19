三芝國小整建共融遊戲場 特教生共享安全友善的遊憩空間

為了讓有特教生的校園，遊戲場的設置不只供一般生使用，也可以讓特教生休閒，市議員鄭宇恩去年在審計決算時，要求審計處針對新北市有特教班學校的遊戲場去全面檢視，看看是否能讓特教生共融遊玩，因此今年三芝國小幼兒園的遊戲場就在市議員鄭宇恩的重視與爭取下整建，成為共融遊戲場。

市議員鄭宇恩表示，新北市共融式遊具的政策走了多年，應該要回到校園去檢視所有的遊具，在有特教班的學校裡，特教生是不是可以使用與同樂。今年很開心見到三芝國小將既有的遊戲場進行修正，讓學校裡不只是幼兒園的學童玩得開心，特教生也可以到共融式遊戲場享受玩遊具的樂趣。

三芝國小校長許文勇說，感謝市議員鄭宇恩的重視與爭取，這次的遊戲場整建，新增了無障礙坡道與不同色彩的軟墊外，還有繽紛又具有色彩邏輯的傳話筒、設有拍打鼓的溜滑梯以及大小孩都可以很療癒的鳥巢式鞦韆，不只是一般幼兒的玩樂天堂，更加也是特教生可以輕鬆遊玩的場地。

在共融遊戲場外，市議員鄭宇恩也爭取特教廁所的重新整修，讓特教生可以在更無障礙且友善的校園環境中快樂學習，並且也期待透過共融遊戲場的使用，一般生與特教生可以共同學習與互動，共創友善無礙的共融校園。

