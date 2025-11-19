影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了
高雄網紅近日發布一支「雄女改造」影片掀起熱議，影片中穿著雄女制服女子被設定成「乖乖牌改造成壞女孩」，從制服女學生變裝成細肩帶、緊身褲辣妹，影片曝光，引發雄女學生及校友強烈不滿，校方提告。民進黨立委、雄女校友黃捷今天表示，雄女鼓勵多元樣貌，非標籤化的乖乖牌，不該把雄女生拘束在一定形象裡。
黃捷指出，這支改造素人的影片裡，一名穿著雄女制服的女生，接受了制服改造挑戰，說要把乖乖牌變成壞女孩，其實讓很多雄女在校生跟雄女的校友認為非常不妥當，校方也已啟動法律程序。
最嚴重的是問題是身分不實，有網友踢爆，這位穿著雄女制服的女生，其實根本就不是雄女畢業生，也不是雄女在校生，這樣假冒雄女身分，會讓大家覺得在欺騙大眾。
她也反對影片中替雄女貼上刻板形象，雄女校園一直主張多元、自由、開放，大家可以有自己喜歡的樣貌，不會被拘束在一定的形象裡，所以不希望把特定的標籤貼在雄女身上。
黃捷強調，這類影片可能造成外界對校園風氣的誤解，更會誤導社會大眾認為雄女生只有固定樣貌，她支持校方採取法律行動，也呼籲網路創作者應尊重校園身分、避免以不實方式製造話題。
