高雄投入4.5億元 打造5000間教室觸控螢幕
為加速智慧校園環境升級，高雄市政府自籌4.5億元，將於明年4月底前完成三級學校5000間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置。教育局表示，今年已舉辦122場相關研習。
高雄市教育局長吳立森表示，面對AI時代與智慧學習的挑戰，市府持續投入資源打造更優質的數位學習環境。除全面建置大型觸控螢幕外，115年度也將添購5萬台平板載具，期望科技能更深入課堂，帶動多元創新教學，讓高雄校園邁向全面數位化與智慧化。
此外，為支持教師推動數位學習，114年度已辦理122場相關研習，後續也將配合設備建置同步安排教師培訓，確保新設備於完成裝設後能立即發揮最大效益。
教育局今天新聞稿表示，大型觸控螢幕建置為高市推動智慧校園的重要政策，將全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。已在7、8日於鼓山高中、鼓岩國小完成示範點裝設，建立標準施工流程，並於11日召開說明會向各校進行作業說明。
教育局正在協調廠商到校依序施作，並透過工班彈性調度，加速設備進場與安裝排程，全力趕辦，確保於115年4月底前全面完成。
教育局說明，大型觸控顯示器具備高解析度、直覺互動及可搭配行動載具等特性，可提升課堂互動、協作學習與差異化教學，更協助教師靈活運用多元媒材，營造更豐富的教學情境。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言