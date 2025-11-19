高雄投入4.5億元 打造5000間教室觸控螢幕

快訊

中央社／ 高雄19日電

為加速智慧校園環境升級，高雄市政府自籌4.5億元，將於明年4月底前完成三級學校5000間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置。教育局表示，今年已舉辦122場相關研習。

高雄市教育局長吳立森表示，面對AI時代與智慧學習的挑戰，市府持續投入資源打造更優質的數位學習環境。除全面建置大型觸控螢幕外，115年度也將添購5萬台平板載具，期望科技能更深入課堂，帶動多元創新教學，讓高雄校園邁向全面數位化與智慧化。

此外，為支持教師推動數位學習，114年度已辦理122場相關研習，後續也將配合設備建置同步安排教師培訓，確保新設備於完成裝設後能立即發揮最大效益。

教育局今天新聞稿表示，大型觸控螢幕建置為高市推動智慧校園的重要政策，將全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。已在7、8日於鼓山高中、鼓岩國小完成示範點裝設，建立標準施工流程，並於11日召開說明會向各校進行作業說明。

教育局正在協調廠商到校依序施作，並透過工班彈性調度，加速設備進場與安裝排程，全力趕辦，確保於115年4月底前全面完成。

教育局說明，大型觸控顯示器具備高解析度、直覺互動及可搭配行動載具等特性，可提升課堂互動、協作學習與差異化教學，更協助教師靈活運用多元媒材，營造更豐富的教學情境。

冒用雄女生身分「改造成壞女孩」…校方提告了！拍片網紅：沒有影射

網傳1名男子在高雄女中門口，挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，將穿著雄女一年級學生制服的女子，改穿露乳溝的打扮，引起學校不...

雄女制服換細肩帶上衣 網紅拍「乖乖女變壞」改造片…校方怒提告

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制...

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

高雄網紅近日發布一支「雄女改造」影片掀起熱議，影片中穿著雄女制服女子被設定成「乖乖牌改造成壞女孩」，從制服女學生變裝成細...

台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價...

學生兌餐多輕食 待推營養套餐

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在假日能到合作超商吃上一餐。目前超商便當普遍落在90元以上，學生若想買到有菜有肉...

金門湖埔國小迎新篇章！1.4億打造三層綜合大樓 預計116年完工啟用

金門縣金寧鄉湖埔國小長期推動雙語與國際教育成果亮眼，加上金門大橋通車後周邊人口成長，使原有活動中心與教室不足以因應需求，...

