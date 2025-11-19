網紅雄女門口拍片挑戰把乖乖女變壞 惡搞制服校方提告了

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
網傳影片挑戰把乖乖女變壞，卻因穿著雄女制服，校方提告。圖／擷取自Threads
網傳影片挑戰把乖乖女變壞，卻因穿著雄女制服，校方提告。圖／擷取自Threads

網傳1名男子在高雄女中門口，挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，將穿著雄女一年級學生制服的女子，改穿露乳溝的打扮，引起學校不悅，提告違反商標法。

據了解，吳姓男子找人拍攝短影片上傳網路，影片顯示，他在雄女門口，說要挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，另找穿著雄女制服的女子拍成訪問片，女子問，「壞壞的男生會喜歡壞壞的女生嗎？」、「夢想交1個89的男朋友」，便帶女子到店裡「變裝」，穿著露乳溝衣服。

影片貼上網引起熱議，有人留言，「學校的制服承載的是校譽和文化，不是讓人用貶低的方式開玩笑的」，認為雄女學生看到影片，都會覺得不被尊重、「不應該是踩著別人的校服和校譽來博眼球」。

雄女校方昨天由教官向新興警分局報案，表示內容涉及冒用學生身分，且雄女字樣的制服已申請註冊，對影片上的男子提出違反商標法告訴。

警方查出，影片主事者是在高雄市仁武區經營服飾店的吳姓男子（26歲），通知他到案說明。他自稱是自媒體、只是創作、沒有影射的意思。警方將全案依違反商標法函送法辦。

