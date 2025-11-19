快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制服，還以89男友、壞學生穿搭標籤炒作，最後女學生造型從制服變成細肩帶、露胸上衣，男學生被換上痞子風街頭服飾，引發雄中、雄女及校友不滿。雄女表示，影片未經同意冒用校名、校徽損害校譽，已啟動校安通報並提告。

根據影片內容，創作者以訪問形式接近穿著制服的學生，強調要翻轉形象，接著帶學生到店內試穿更換服飾，並以乖學生變壞學生、壞學生穿搭等字幕呈現，引起網友反感，認為影片將制服與「壞」產生連結，涉嫌貶低學生，片中女子服裝改為貼身細肩帶、露胸上衣，男子換上街頭風格，操作對比話題。

雄女校長鄭文儀指出，校方第一時間已向外界澄清並報案，後續將依商標法及民事侵權責任提告，制服、校名、校徽都是註冊商標，使用必須取得授權，影片對學生造成不適也不符合校園教育精神，他強調，校園是教育場域，不應被外界刻意操作為性暗示、性別刻板印象或負面情境。

教育局也呼籲社會大眾停止轉傳相關影片，避免對學生造成二次傷害，提醒校園影像不得任意使用，尊重學生與學校權益。

網友砲轟把學生當流量工具、刻板又貶低，影片底下貼文湧入大量不滿留言「身為雄女校友，看了真的很不舒服」、「難看的腳本、普通的穿搭、冒充雄女」、「什麼乖、什麼壞？用穿搭定義？邏輯超荒謬」、「潮牌賣一賣變擦屎棍，拜託學校不要姑息」、「影中人不是雄中、雄女學生」、「你信這是雄女生？還是信我是秦始皇？」

「別蹭我們的制服」不少雄中、雄女學生也留言要求下架影片，強調學生形象不應成為商業利益的素材，儘管爭議擴大，影片至今仍未下架。

雄女重申，校徽、制服與校名都屬正式註冊商標，未經允許不得使用，已由律師協助蒐證並向警方報案，後續將依法追究侵權與妨害名譽責任，校方強調，此事件已對學生造成困擾，未來將加強校園媒體識讀與影像授權宣導，避免類似事件再度發生。

高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面
高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面

影片 制服 穿搭 高雄女中 雄女
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

愛情長跑逾十年 日女揭富尪「真實身分」崩潰…悲慘身世曝光

網紅「仙塔律師」李宜諪否認洗錢洩密 聲請勘驗偵查光碟

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

相關新聞

台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價...

學生兌餐多輕食 待推營養套餐

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在假日能到合作超商吃上一餐。目前超商便當普遍落在90元以上，學生若想買到有菜有肉...

金門湖埔國小迎新篇章！1.4億打造三層綜合大樓 預計116年完工啟用

金門縣金寧鄉湖埔國小長期推動雙語與國際教育成果亮眼，加上金門大橋通車後周邊人口成長，使原有活動中心與教室不足以因應需求，...

雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制...

網紅雄女門口拍片挑戰把乖乖女變壞 惡搞制服校方提告了

網傳1名男子在高雄女中門口，挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，將穿著雄女一年級學生制服的女子，改穿露乳溝的打扮，引起學校不...

愛心紅豆餅又來了！老闆娘送暖10多年 送紅豆餅鼓勵學生考100分

台中市神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小，鼓勵考試100分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。