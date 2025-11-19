雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

高雄一名網紅服飾店老闆近日在社群平台發布多支街訪改造影片，內容把雄中生、雄女生從「乖學生變壞學生」，片中使用雄女、雄中制服，還以89男友、壞學生穿搭標籤炒作，最後女學生造型從制服變成細肩帶、露胸上衣，男學生被換上痞子風街頭服飾，引發雄中、雄女及校友不滿。雄女表示，影片未經同意冒用校名、校徽損害校譽，已啟動校安通報並提告。

根據影片內容，創作者以訪問形式接近穿著制服的學生，強調要翻轉形象，接著帶學生到店內試穿更換服飾，並以乖學生變壞學生、壞學生穿搭等字幕呈現，引起網友反感，認為影片將制服與「壞」產生連結，涉嫌貶低學生，片中女子服裝改為貼身細肩帶、露胸上衣，男子換上街頭風格，操作對比話題。

雄女校長鄭文儀指出，校方第一時間已向外界澄清並報案，後續將依商標法及民事侵權責任提告，制服、校名、校徽都是註冊商標，使用必須取得授權，影片對學生造成不適也不符合校園教育精神，他強調，校園是教育場域，不應被外界刻意操作為性暗示、性別刻板印象或負面情境。

教育局也呼籲社會大眾停止轉傳相關影片，避免對學生造成二次傷害，提醒校園影像不得任意使用，尊重學生與學校權益。

網友砲轟把學生當流量工具、刻板又貶低，影片底下貼文湧入大量不滿留言「身為雄女校友，看了真的很不舒服」、「難看的腳本、普通的穿搭、冒充雄女」、「什麼乖、什麼壞？用穿搭定義？邏輯超荒謬」、「潮牌賣一賣變擦屎棍，拜託學校不要姑息」、「影中人不是雄中、雄女學生」、「你信這是雄女生？還是信我是秦始皇？」

「別蹭我們的制服」不少雄中、雄女學生也留言要求下架影片，強調學生形象不應成為商業利益的素材，儘管爭議擴大，影片至今仍未下架。

雄女重申，校徽、制服與校名都屬正式註冊商標，未經允許不得使用，已由律師協助蒐證並向警方報案，後續將依法追究侵權與妨害名譽責任，校方強調，此事件已對學生造成困擾，未來將加強校園媒體識讀與影像授權宣導，避免類似事件再度發生。 高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面 高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面 高雄一名網紅服飾老闆發布街訪改造影片，把雄女、雄中學生從「乖學生變壞學生」，引發爭議。圖／翻攝畫面

商品推薦