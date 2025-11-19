聽新聞
學生兌餐多輕食 待推營養套餐

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在假日能到合作超商吃上一餐。目前超商便當普遍落在90元以上，學生若想買到有菜有肉的主食，經常得自掏腰包或放棄熱食，造成選擇受限。

記者走訪超商發現，義大利麵、咖哩飯、主菜便當等價格幾乎都在90至110元之間，僅有粥品、涼麵等少數品項落在60元上下。若要控制在餐券額度內，多半只能購買御飯糰、麵包，再配一瓶豆漿、鮮奶或茶葉蛋，整體選擇有限，且份量偏輕。

吳姓家長直言：「物價一直漲，75元要吃得飽又兼顧營養真的非常難。」她也指出，安心午餐券多為午間兌換，通常無法遇到超商的「惜食折扣」，降低孩子買到熱食的機會。

超商店員觀察，學生多以組合方式消費，例如「麵包＋飲品」或「御飯糰＋牛奶」。但這類組合營養並不完整，熱量也常不足。

童綜合醫院營養治療科營養師何怡儒提醒，超商雖選擇多，但單一品項往往營養落差大。她表示，涼麵屬高脂餐點，芝麻醬熱量高，長期食用恐增加肥胖風險；御飯糰或粥品配料較少，主食比例高、蛋白質不足；麵包則建議挑選五穀雜糧類，再搭配鮮奶、豆漿或茶葉蛋，才較均衡。

「食物成分愈單純愈好。」何怡儒建議，家長或學生可優先選擇原型食物，再以蛋或水果補充不足的營養。

一位國中校長表示，學生在超商兌餐多偏向輕食搭飲料，「熱量不太夠、營養也不均衡」。他建議，若市府有財源彈性，可考慮提高補助，或協調超商推出多樣化「學生營養套餐」，以餐券價格取得更完整的餐食。

台中市教育局表示，餐券目前可兌換74至75元餐食，合作超商已設計多元套餐供學生選擇。教育局也與社會局合作建立「愛心守護站」機制，弱勢學生若遇緊急需求，可在五大超商24小時免費領取80元餐點，包括熱食便當、麵食、麵包等，讓孩子吃飽吃好。

