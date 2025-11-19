聽新聞
台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中安心午餐券雖然65元可以買75元商品，但想吃個有菜有肉的便當、義大利麵，都要90元起跳。記者余采瀅／攝影
台中安心午餐券雖然65元可以買75元商品，但想吃個有菜有肉的便當、義大利麵，都要90元起跳。記者余采瀅／攝影

台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價攀升，超商便當平均價格逼近百元，新北調整到106元，不少家長反映「75元根本吃不飽」，盼市府調高補助。教育局承諾研議。

根據家長觀察，多數便利商店便當已落在95至115元區間，部分品項更超過120元。「孩子正在長身體，假日午餐拿餐券進超商，可能買不到完整的便當。」劉姓家長說，他的兒子讀國三，多買飯糰或麵包加飲料果腹，「有點吃不飽」。

國民黨籍議員朱暖英質疑，台中安心午餐券65元的面額與現況脫節，例如新北市安心餐券金額高達106元，她表示，就算難以一次調高至百元以上，至少應提高至80元或更貼近物價的水準。

市府強調，目前除安心餐券外，農業部與超商合作推出「幸福餐盒」，在校園周邊門市提供多種價位餐食，從60元到129元都有，讓孩子能依需求與喜好選擇。市長盧秀燕表示，孩子也不是只能吃便當，超商有沙拉、麵包、主食搭配等多元組合，「不會買不到飯吃」。

盧秀燕並提到，部分孩子會用餐券購買牛奶，明年市府將加碼推出「台中有鈣讚」方案，協助弱勢兒童補充乳品，以提升營養來源。她強調，台中安心餐券的74、75元兌換額度在全國屬中上，且台中提供的使用天數較多，包含周末、國定假日與完整寒暑假。

目前台中市約有兩萬多名學童使用安心午餐券，五大超商皆可使用。以統一超商與萊爾富為例，45至75元的套餐大多為飯糰加飲品、米粉搭茶葉蛋，或三明治搭牛奶等組合，熱食選擇較少。

至於是否提高安心午餐券金額，教育局回應，牽涉財源配置，將「依物價波動及財政狀況研議評估」，尚需整體盤點後再決定。

