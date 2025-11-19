台中安心餐券75元額度 遭怨吃不飽
台中市推動「安心午餐券」多年，讓弱勢學童在周末與寒暑假，可持65元餐券至超商購買午餐，兌換金額約74至75元。但隨著物價攀升，超商便當平均價格逼近百元，新北調整到106元，不少家長反映「75元根本吃不飽」，盼市府調高補助。教育局承諾研議。
根據家長觀察，多數便利商店便當已落在95至115元區間，部分品項更超過120元。「孩子正在長身體，假日午餐拿餐券進超商，可能買不到完整的便當。」劉姓家長說，他的兒子讀國三，多買飯糰或麵包加飲料果腹，「有點吃不飽」。
國民黨籍議員朱暖英質疑，台中安心午餐券65元的面額與現況脫節，例如新北市安心餐券金額高達106元，她表示，就算難以一次調高至百元以上，至少應提高至80元或更貼近物價的水準。
市府強調，目前除安心餐券外，農業部與超商合作推出「幸福餐盒」，在校園周邊門市提供多種價位餐食，從60元到129元都有，讓孩子能依需求與喜好選擇。市長盧秀燕表示，孩子也不是只能吃便當，超商有沙拉、麵包、主食搭配等多元組合，「不會買不到飯吃」。
盧秀燕並提到，部分孩子會用餐券購買牛奶，明年市府將加碼推出「台中有鈣讚」方案，協助弱勢兒童補充乳品，以提升營養來源。她強調，台中安心餐券的74、75元兌換額度在全國屬中上，且台中提供的使用天數較多，包含周末、國定假日與完整寒暑假。
目前台中市約有兩萬多名學童使用安心午餐券，五大超商皆可使用。以統一超商與萊爾富為例，45至75元的套餐大多為飯糰加飲品、米粉搭茶葉蛋，或三明治搭牛奶等組合，熱食選擇較少。
至於是否提高安心午餐券金額，教育局回應，牽涉財源配置，將「依物價波動及財政狀況研議評估」，尚需整體盤點後再決定。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言