蔡易餘媒合企業捐3部交通車 嘉義縣國高中受惠

嘉義縣3所學校向民進黨立委蔡易餘反映缺乏交通車載學生參加全國性運動比賽，蔡易餘媒合企業捐贈3部9人座廂型車，今天在永慶高中舉辦捐贈儀式，以示支持校園體育發展。

蔡易餘媒合企業捐贈嶄新交通車給東石國中、水上國中及永慶高中，今天下午由嘉義縣教育處長李美華代表縣長翁章梁頒感謝狀給善心企業。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，交通車提供校方未來在參加比賽時可以更便捷，也期許孩子們未來有好的表現不忘回饋社會，要讓這份愛持續循環。

蔡易餘說，嘉義縣的體育表現一直在全國名列前茅，而每一項好成績的背後，都是體育老師長期投入與辛勞付出。今年民和國中與忠和國中棒球隊在外出比賽途中不幸發生車禍，顯示現行制度確實需要全面檢討。

蔡易餘強調，3年前他號召民間企業捐贈5部9人座廂型車，提供給4所國中，民進黨立委陳冠廷日前也媒合頭橋產業園區12家企業捐3部廂型車給嘉縣民雄等3所國中，加上今天的3輛，已解決車輛不足的問題。

他說，縣府也承諾針對長途比賽以專案方式協助學校租車及聘請專業司機，讓老師與學生能在非比賽時間獲得充分休息，更安全地往返賽事。

李美華則補充說，偏鄉地區缺乏都會區完善的大眾運輸系統，學生平時訓練與比賽往返仰賴交通車。今年的車禍事件促使縣府全面檢視校外交通安全，歷經2至3個月規劃後，已於11月13日行文各校，規定未來學校若需前往縣市外30公里以上的比賽或訓練，必須聘請司機、租用合格車輛或改搭大眾運輸工具，相關費用亦由縣府提供補助，確保學生與教練在移動過程中的安全無虞。

