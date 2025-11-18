快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

蔡易餘媒合企業捐3部交通車 嘉義縣國高中受惠

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣3所學校向民進黨立委蔡易餘反映缺乏交通車載學生參加全國性運動比賽，蔡易餘媒合企業捐贈3部9人座廂型車，今天在永慶高中舉辦捐贈儀式，以示支持校園體育發展。

蔡易餘媒合企業捐贈嶄新交通車給東石國中、水上國中及永慶高中，今天下午由嘉義縣教育處長李美華代表縣長翁章梁頒感謝狀給善心企業。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，交通車提供校方未來在參加比賽時可以更便捷，也期許孩子們未來有好的表現不忘回饋社會，要讓這份愛持續循環。

蔡易餘說，嘉義縣的體育表現一直在全國名列前茅，而每一項好成績的背後，都是體育老師長期投入與辛勞付出。今年民和國中與忠和國中棒球隊在外出比賽途中不幸發生車禍，顯示現行制度確實需要全面檢討。

蔡易餘強調，3年前他號召民間企業捐贈5部9人座廂型車，提供給4所國中，民進黨立委陳冠廷日前也媒合頭橋產業園區12家企業捐3部廂型車給嘉縣民雄等3所國中，加上今天的3輛，已解決車輛不足的問題。

他說，縣府也承諾針對長途比賽以專案方式協助學校租車及聘請專業司機，讓老師與學生能在非比賽時間獲得充分休息，更安全地往返賽事。

李美華則補充說，偏鄉地區缺乏都會區完善的大眾運輸系統，學生平時訓練與比賽往返仰賴交通車。今年的車禍事件促使縣府全面檢視校外交通安全，歷經2至3個月規劃後，已於11月13日行文各校，規定未來學校若需前往縣市外30公里以上的比賽或訓練，必須聘請司機、租用合格車輛或改搭大眾運輸工具，相關費用亦由縣府提供補助，確保學生與教練在移動過程中的安全無虞。

蔡易餘 嘉義
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨2026初選登記截止 高雄4搶1、台南妃憲對決

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

相關新聞

金門湖埔國小迎新篇章！1.4億打造三層綜合大樓 預計116年完工啟用

金門縣金寧鄉湖埔國小長期推動雙語與國際教育成果亮眼，加上金門大橋通車後周邊人口成長，使原有活動中心與教室不足以因應需求，...

愛心紅豆餅又來了！老闆娘送暖10多年 送紅豆餅鼓勵學生考100分

台中市神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小，鼓勵考試100分...

竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架...

用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照...

全國家事類技藝競賽 明道中學獲2金手獎1優勝

明道中學技術高中部參加「全國家事類技藝競賽」獲得2個金手獎與1項優勝，校方今恭喜得獎學生，肯定他們的努力，更鼓勵他們在升...

台美教育交流 2所百年小學簽合作備忘錄

國北教大實小校長祝勤捷帶著19名小學生赴美交流，與加州Polytechnic小學簽署合作備忘錄，承諾未來一年兩校實地與線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。