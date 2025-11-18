快訊

金門湖埔國小迎新篇章！1.4億打造三層綜合大樓 預計116年完工啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金寧鄉湖埔國小今天舉行「綜合大樓（活動中心）拆除重建工程」動土典禮，縣長陳福海（右二）、副縣長李文良（左三）、縣議員洪成發（左四）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉湖埔國小長期推動雙語與國際教育成果亮眼，加上金門大橋通車後周邊人口成長，使原有活動中心與教室不足以因應需求， 湖埔國小今天舉行「綜合大樓（活動中心）拆除重建工程」動土典禮，為校園發展揭開嶄新篇章。此次工程將拆除原活動中心與廚房，改建為三層樓的新大樓，總經費達1億4千萬，期望打造兼具教育、休閒與社區共學等多重價值的優質校園。

湖埔國小今天上午超熱鬧的，全校師生動起來，迎接這特別的時刻，包括縣長陳福海、副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心吳增允、縣議員洪成發、金寧鄉代表會黃文欣主席與多位地方仕紳皆到場，場面溫馨隆重。

典禮由學生帶來花式跳繩與英語讀者劇場《Hupu New Chapter：湖埔承啟，新章綻放》揭開序幕，展現孩子們自信的學習成果，也象徵學校邁向新里程；其後由校長曾秀玲親自介紹到場貴賓並致歡迎詞，感謝縣府長期支持本校教育發展，讓孩子們能在更安全、友善與前瞻的學習空間中成長與探索。

「This is our dream school！」陳福海在致詞時分享活動中孩子的一句話，他強調，縣府推動教育建設，就是希望讓孩子在心中的「夢想學校」裡成長。他也勉勵校長團隊勇於實現教育願景，並承諾縣府會與學校、家長、社區攜手合作，共同打造最堅實的教育後盾。

此次工程將拆除原活動中心與廚房，新建三層樓綜合大樓，規劃一般教室、專科教室與三樓活動中心，總經費達1億4千萬元，建構兼具教學、休閒與社區共學的優質場域；新大樓預計於116年完工啟用，將成為湖埔國小發展課程、推動雙語教育與多功能活動的重要基地，也代表學校迎向新百年的重要起點。校長曾秀玲表示，這棟大樓不僅承載孩子未來的可能性，更象徵湖埔國小向前邁進的堅定步伐。

動土儀式依循傳統，由陳福海擔任主典官帶領上香祈福、奉鏟與動土，「三鏟」象徵工程順利、校運興隆。典禮最後由貴賓、校友、家長與學生合影，場面溫馨，凝聚地方對教育建設的期待與支持。

金門縣金寧鄉湖埔國小今天舉行「綜合大樓（活動中心）拆除重建工程」動土典禮，為校園發展揭開嶄新篇章。圖為活動結束後，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉湖埔國小今天舉行「綜合大樓（活動中心）拆除重建工程」動土典禮，縣長陳福海擔任主典官帶領貴賓上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
