快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

愛心紅豆餅又來了！老闆娘送暖10多年 送紅豆餅鼓勵學生考100分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡紅豆餅的老闆娘宋秀枝，今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小。圖／神岡國小提供
台中市神岡紅豆餅的老闆娘宋秀枝，今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小。圖／神岡國小提供

台中市神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小，鼓勵考試100分學生，神岡國小校長郭冠毅說，宋秀枝鼓勵學生善舉持續10多年，學生吃在嘴裡，暖在心裡。

神岡國小校長郭冠毅表示，神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝，10年前發善心，紅豆餅當獎勵，學生考試100分就有紅豆餅吃，鼓勵學生功課進步。

老闆娘也常揪愛心家長及鄰里善心人士，一起發揮愛心鼓勵學生，提供暖心點心，鼓勵神岡國小學生認真學習，今天共同捐助愛心的還有柴秀英、神岡國小前會長張景賀、卓鈺琪賢夫妻，今天下午送274個紅豆餅到學校，小志工們幫忙分送。

校長郭冠毅表示，雖然只是一顆小小的紅豆餅，但愛心無限，他今天看到小朋友咬下皮脆香甜的紅豆餅，露出笑容，就是大家最大的滿足。

台中市神岡紅豆餅的老闆娘宋秀枝，今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小。圖／神岡國小提供
台中市神岡紅豆餅的老闆娘宋秀枝，今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小。圖／神岡國小提供

紅豆餅 老闆娘 愛心 台中市 點心
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中神岡居民不再擔心 陽明山排水工程趕在颱風前完工

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

去年風災沖毀神岡陽明山排水下游護岸 歷10個月復建完工

神岡三里活動中心、岸裡國小專科教室暨紙圖書館啟用

相關新聞

愛心紅豆餅又來了！老闆娘送暖10多年 送紅豆餅鼓勵學生考100分

台中市神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小，鼓勵考試100分...

竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架...

用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照...

全國家事類技藝競賽 明道中學獲2金手獎1優勝

明道中學技術高中部參加「全國家事類技藝競賽」獲得2個金手獎與1項優勝，校方今恭喜得獎學生，肯定他們的努力，更鼓勵他們在升...

台美教育交流 2所百年小學簽合作備忘錄

國北教大實小校長祝勤捷帶著19名小學生赴美交流，與加州Polytechnic小學簽署合作備忘錄，承諾未來一年兩校實地與線...

運彩公會支持運動產業 宣布三年捐200萬元給向上國中

政府17日普發1萬元、ATM領現的首日，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金1萬元」的愛心承諾，並響應立委羅廷瑋「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。