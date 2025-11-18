愛心紅豆餅又來了！老闆娘送暖10多年 送紅豆餅鼓勵學生考100分
台中市神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝今天和善心者柴秀英、神岡國小前會長張景賀與卓鈺琪夫妻送愛心紅豆餅到神岡國小，鼓勵考試100分學生，神岡國小校長郭冠毅說，宋秀枝鼓勵學生善舉持續10多年，學生吃在嘴裡，暖在心裡。
神岡國小校長郭冠毅表示，神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝，10年前發善心，紅豆餅當獎勵，學生考試100分就有紅豆餅吃，鼓勵學生功課進步。
老闆娘也常揪愛心家長及鄰里善心人士，一起發揮愛心鼓勵學生，提供暖心點心，鼓勵神岡國小學生認真學習，今天共同捐助愛心的還有柴秀英、神岡國小前會長張景賀、卓鈺琪賢夫妻，今天下午送274個紅豆餅到學校，小志工們幫忙分送。
校長郭冠毅表示，雖然只是一顆小小的紅豆餅，但愛心無限，他今天看到小朋友咬下皮脆香甜的紅豆餅，露出笑容，就是大家最大的滿足。
