快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市東門國小學生於課堂中使用平板進行互動學習。圖／新竹市府提供
新竹市東門國小學生於課堂中使用平板進行互動學習。圖／新竹市府提供

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架構、優質的教師專業團隊與亮眼的學習成果，榮獲「教育部114年推動數位學習績優中小學領航獎」，成為新竹市在數位轉型教育上的亮眼典範。

東門國小校長林啓誠說明，東門國小全面落實「生生用平板」計畫，並針對低年級學生設計QR Code快速登入系統，讓一年級起即可自然融入數位學習環境。

學校以五大課程主軸為核心，包括「E啟跨越書森心鑰」、「E齊探尋文史心鑰」、「E期開啟國際心鑰」、「E起遨遊數位心鑰」及「E奇創藝創思心鑰」。課程設計從一年級的到六年級，結合跨域探究與數位工具，讓學生在閱讀、創作與實踐中學習，在生活中培養解決問題與創意思考的能力。在教學歷程中，校方採行「KEYS學習歷程模式」(Know How、Extend、Yourself、Sense)，引導學生從理解、延伸到反思，實踐素養導向學習。同時結合地方文化，包括東門城導覽、古城踏查與數位繪本創作，讓學生從生活中探索歷史、關懷社區，真正落實「學以致用」的教育精神。

教師張育瑗分享，原以為低年級學生難以操作平板，但透過高年級學生協助教學與循序引導，孩子們很快就能上手。使用因材網與酷課雲後，學生的學習動機明顯提升，課堂參與度更高，也更敢發問，扎根數位學習基礎；教師陳怡君表示，透過平台的學習分析報告，能即時掌握學生學習弱點，進行精準補救。學生也能看到自己的進步，學習信心大幅提升。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室指出，東門國小近兩學年度學生在國語、數學與英語三科的整體學習表現均穩定提升；在教育處學力檢測中也展現優於市平均的成果，充分驗證數位學習的實效。學校全體教師均完成教育部A1至A3及iPad應用培訓，完成率達100%。此外，東門國小是數位重點學校，與建功、竹蓮、西門、香山、龍山等六校共組「數位學習推動共備社群」，定期舉辦觀課、議課與經驗分享，形成跨校合作的學習共同體。

教育處說明，東門果小不僅將科技融入日常課程，更能以數據分析與團隊共備推動教學革新，在「數位教學落實率」、「教師數位應用能力」、「學生學習成效」三項指標上表現亮眼，最終榮獲教育部2025年推動數位學習績優中小學「領航獎」，成為竹市智慧教育的成功典範。

新竹市東門國小教師以智慧觸控螢幕進行數位教學。圖／新竹市府提供
新竹市東門國小教師以智慧觸控螢幕進行數位教學。圖／新竹市府提供

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

我與素養的距離／從「只紀念不放假」的國父誕辰，看清末革命運動

教育部將推大專校院電費分級補助方案 未達標追回補助款

相關新聞

用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照...

全國家事類技藝競賽 明道中學獲2金手獎1優勝

明道中學技術高中部參加「全國家事類技藝競賽」獲得2個金手獎與1項優勝，校方今恭喜得獎學生，肯定他們的努力，更鼓勵他們在升...

竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架...

台美教育交流 2所百年小學簽合作備忘錄

國北教大實小校長祝勤捷帶著19名小學生赴美交流，與加州Polytechnic小學簽署合作備忘錄，承諾未來一年兩校實地與線...

運彩公會支持運動產業 宣布三年捐200萬元給向上國中

政府17日普發1萬元、ATM領現的首日，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金1萬元」的愛心承諾，並響應立委羅廷瑋「...

新北淡水區坪頂國小英語情境教室 議員爭取優化大改造

為了給學童更好的學習環境，新北市淡水區坪頂國小，有一座英語教室，學生與外師的英語教學都會使用到這一間情境教室，為了讓師生有更優質的學習環境，新北市議員鄭宇恩，為學校爭取將英語情境教室大改造經費，並且已經完成，期盼用溫馨可愛的情境風格帶給學童對英語學習探索的興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。