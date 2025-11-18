竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架構、優質的教師專業團隊與亮眼的學習成果，榮獲「教育部114年推動數位學習績優中小學領航獎」，成為新竹市在數位轉型教育上的亮眼典範。

東門國小校長林啓誠說明，東門國小全面落實「生生用平板」計畫，並針對低年級學生設計QR Code快速登入系統，讓一年級起即可自然融入數位學習環境。

學校以五大課程主軸為核心，包括「E啟跨越書森心鑰」、「E齊探尋文史心鑰」、「E期開啟國際心鑰」、「E起遨遊數位心鑰」及「E奇創藝創思心鑰」。課程設計從一年級的到六年級，結合跨域探究與數位工具，讓學生在閱讀、創作與實踐中學習，在生活中培養解決問題與創意思考的能力。在教學歷程中，校方採行「KEYS學習歷程模式」(Know How、Extend、Yourself、Sense)，引導學生從理解、延伸到反思，實踐素養導向學習。同時結合地方文化，包括東門城導覽、古城踏查與數位繪本創作，讓學生從生活中探索歷史、關懷社區，真正落實「學以致用」的教育精神。

教師張育瑗分享，原以為低年級學生難以操作平板，但透過高年級學生協助教學與循序引導，孩子們很快就能上手。使用因材網與酷課雲後，學生的學習動機明顯提升，課堂參與度更高，也更敢發問，扎根數位學習基礎；教師陳怡君表示，透過平台的學習分析報告，能即時掌握學生學習弱點，進行精準補救。學生也能看到自己的進步，學習信心大幅提升。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室指出，東門國小近兩學年度學生在國語、數學與英語三科的整體學習表現均穩定提升；在教育處學力檢測中也展現優於市平均的成果，充分驗證數位學習的實效。學校全體教師均完成教育部A1至A3及iPad應用培訓，完成率達100%。此外，東門國小是數位重點學校，與建功、竹蓮、西門、香山、龍山等六校共組「數位學習推動共備社群」，定期舉辦觀課、議課與經驗分享，形成跨校合作的學習共同體。

教育處說明，東門果小不僅將科技融入日常課程，更能以數據分析與團隊共備推動教學革新，在「數位教學落實率」、「教師數位應用能力」、「學生學習成效」三項指標上表現亮眼，最終榮獲教育部2025年推動數位學習績優中小學「領航獎」，成為竹市智慧教育的成功典範。 新竹市東門國小教師以智慧觸控螢幕進行數位教學。圖／新竹市府提供

