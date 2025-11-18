用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照，相當不容易，9月更順利通過西點製作職類國手選拔，明年將代表台灣出征第48屆國際技能競賽，沈承佑盼能用甜點向世界展現台灣職人魂。

今年18歲的沈承佑在小學四年級接觸烘焙後，彷彿打開新世界，對烘焙深感興趣，國三加入技藝班，也曾參加市級技藝競賽拿下第二名，成績相當不錯，他也深信努力就有收穫，不過，升上五專卻因課程和求學規畫不符預期，一度陷入迷惘，摸索半年仍找不到方向與節奏，最終毅然退學。

沈承佑離開校園卻沒有放棄烘焙，在短短半年時間取得3張烘焙丙級證照，不僅讓他重新找回步調，也選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發；就讀高一時奪下第54屆全國技能競賽北區分賽冠軍，進軍全國賽也榮獲第三名佳績。

「我不是天才，只是願意多努力一點」沈承佑說，烘焙失敗是再平常不過的事情，透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案，雖很花時間也考驗毅力，但這份不懈的韌性能成為突破自我的關鍵。

沈承佑憑藉穩定技術與高度自我要求，今年9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第48屆國際技能競賽；他也特別感謝永平工商及雲嘉南分署提供完善訓練場地與師資，沈承佑深信「越努力就越幸運」，會全力備戰國際舞台，期盼能用甜點向世界展現台灣職人魂，傳遞美好與幸福。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，成為國手並非易事，國際技能競賽更是技職體系最高殿堂，每2年一屆，加深各國交流共促發展，此外，2025亞洲技能競賽27日至29日也在台北南港展覽館登場，是台灣睽違30年再度主辦國際技能賽事，將有49名國手參賽為國爭光。

雲嘉南分署也說，今年競賽會場以「FORMOSA 科技之島」與「Try a Skill 技能體驗站」呈現多元技能魅力，打造全民共享的技能嘉年華，民眾可免費入場，歡迎大家屆時一同到場為選手加油打氣。 年僅18歲的沈承佑常練到忘了時間，性格開朗正向的他，把每次失敗都當成練習的機會。圖／勞發署雲嘉南分署提供

商品推薦