快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
來自桃園、就讀永平工商的沈承佑以對烘焙的熱情與自我要求，參加全國賽便拿下第三名佳績，今年更順利選拔上國手，明年將代表國家出賽第48屆國際技能競賽。圖／勞發署雲嘉南分署提供
來自桃園、就讀永平工商的沈承佑以對烘焙的熱情與自我要求，參加全國賽便拿下第三名佳績，今年更順利選拔上國手，明年將代表國家出賽第48屆國際技能競賽。圖／勞發署雲嘉南分署提供

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照，相當不容易，9月更順利通過西點製作職類國手選拔，明年將代表台灣出征第48屆國際技能競賽，沈承佑盼能用甜點向世界展現台灣職人魂。

今年18歲的沈承佑在小學四年級接觸烘焙後，彷彿打開新世界，對烘焙深感興趣，國三加入技藝班，也曾參加市級技藝競賽拿下第二名，成績相當不錯，他也深信努力就有收穫，不過，升上五專卻因課程和求學規畫不符預期，一度陷入迷惘，摸索半年仍找不到方向與節奏，最終毅然退學。

沈承佑離開校園卻沒有放棄烘焙，在短短半年時間取得3張烘焙丙級證照，不僅讓他重新找回步調，也選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發；就讀高一時奪下第54屆全國技能競賽北區分賽冠軍，進軍全國賽也榮獲第三名佳績。

「我不是天才，只是願意多努力一點」沈承佑說，烘焙失敗是再平常不過的事情，透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案，雖很花時間也考驗毅力，但這份不懈的韌性能成為突破自我的關鍵。

沈承佑憑藉穩定技術與高度自我要求，今年9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第48屆國際技能競賽；他也特別感謝永平工商及雲嘉南分署提供完善訓練場地與師資，沈承佑深信「越努力就越幸運」，會全力備戰國際舞台，期盼能用甜點向世界展現台灣職人魂，傳遞美好與幸福。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，成為國手並非易事，國際技能競賽更是技職體系最高殿堂，每2年一屆，加深各國交流共促發展，此外，2025亞洲技能競賽27日至29日也在台北南港展覽館登場，是台灣睽違30年再度主辦國際技能賽事，將有49名國手參賽為國爭光。

雲嘉南分署也說，今年競賽會場以「FORMOSA 科技之島」與「Try a Skill 技能體驗站」呈現多元技能魅力，打造全民共享的技能嘉年華，民眾可免費入場，歡迎大家屆時一同到場為選手加油打氣。

年僅18歲的沈承佑常練到忘了時間，性格開朗正向的他，把每次失敗都當成練習的機會。圖／勞發署雲嘉南分署提供
年僅18歲的沈承佑常練到忘了時間，性格開朗正向的他，把每次失敗都當成練習的機會。圖／勞發署雲嘉南分署提供

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拳擊／WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手 闖4強保底銅牌

黑豹旗／武陵「嬌」點楊芷寓登板對穀保 想當棒球紀錄員

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

亞洲技能競賽將開戰 中彰投分署砌磚國手盼拚金

相關新聞

用甜點寫下夢想 18歲西點國手沈承佑全力備戰技職國際賽

「我不是天才，只是願意多努力一點！」來自桃園的沈承佑，今年在勞發署雲嘉南分署接受培訓，年僅18歲的他已有3張烘焙丙級證照...

全國家事類技藝競賽 明道中學獲2金手獎1優勝

明道中學技術高中部參加「全國家事類技藝競賽」獲得2個金手獎與1項優勝，校方今恭喜得獎學生，肯定他們的努力，更鼓勵他們在升...

竹市東門國小 獲教育部推動數位學習績優中小學領航獎

新竹市東門國小長年深耕數位學習與創新教學，結合學校在地文化與科技應用，成功打造具人文底蘊的智慧校園。校方憑藉完整的課程架...

台美教育交流 2所百年小學簽合作備忘錄

國北教大實小校長祝勤捷帶著19名小學生赴美交流，與加州Polytechnic小學簽署合作備忘錄，承諾未來一年兩校實地與線...

運彩公會支持運動產業 宣布三年捐200萬元給向上國中

政府17日普發1萬元、ATM領現的首日，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金1萬元」的愛心承諾，並響應立委羅廷瑋「...

新北淡水區坪頂國小英語情境教室 議員爭取優化大改造

為了給學童更好的學習環境，新北市淡水區坪頂國小，有一座英語教室，學生與外師的英語教學都會使用到這一間情境教室，為了讓師生有更優質的學習環境，新北市議員鄭宇恩，為學校爭取將英語情境教室大改造經費，並且已經完成，期盼用溫馨可愛的情境風格帶給學童對英語學習探索的興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。