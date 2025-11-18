全國家事類技藝競賽 明道中學獲2金手獎1優勝
明道中學技術高中部參加「全國家事類技藝競賽」獲得2個金手獎與1項優勝，校方今恭喜得獎學生，肯定他們的努力，更鼓勵他們在升學與職涯上都能站上更大的舞台。
獲獎學生是「餐飲服務」金手獎第3名的莊宥源、「中餐烹飪」金手獎第6名的洪祥瑋，和「烘焙」優勝第25名的陳筠欣。比賽採學科和術科雙軌評分，且術科題目於比賽現場才公布，更考驗選手的臨場反應與平時訓練的扎實度。
校方說，莊宥源連續3年投入選手訓練，他說，技藝競賽最難的是學科和術科都要強，尤其餐飲服務的菜單和酒譜都是英文，需要大量知識累積。他認為，除了技術外，選手更需要強大的心理素質，「有決心、有毅力，才能站上競賽舞台。」
洪祥瑋是首次參賽，他擅長中式熱炒料理，對術科充滿自信，但認為最大的挑戰是中餐烹飪學科的龐大體系「8大菜系內容非常多，準備量超乎想像」
另外，陳筠欣擅長蛋糕製作與裝飾，術科表現穩定。她表示，此次學科表現稍有失常，讓成績留下些許遺憾，但仍非常珍惜這段競賽歷程。「選手最需要的是抗壓性，也要有自癒能力，遇到挫折要自己站起來。」
明道中學技術高中部主任陳士虹說，學校提供業界等級的專業教室、完整的選手培訓制度及多位專業教師的指導。從基礎訓練、心理韌性到模擬測驗，打造了一條完整的學習路徑。本次技藝競賽全員獲獎，是學校、老師和學生們共同的榮耀。
