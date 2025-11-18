聽新聞
台美教育交流 2所百年小學簽合作備忘錄
國北教大實小校長祝勤捷帶著19名小學生赴美交流，與加州Polytechnic小學簽署合作備忘錄，承諾未來一年兩校實地與線上互訪、教學交流。
國立台北教育大學附設實驗小學在台成立於1908年，美國洛杉磯的私立小學Polytechnic成立於1907年，兩校校史都超過百年。國北教大實小19名學生與校長、老師近日訪美交流。
來自台灣的19名學童一連3天進入Polytechnic四年級的2個班級，與美國小學生一起上課。校方特別安排與美國、加州相關的歷史文化課程。台灣學生帶來陶笛表演，也分享毛筆書法、寫春聯等文化傳統。
國北教大實小此行在北師附小洛杉磯校友會成員車慶餘、程東海的協助下，透過慈濟人文學校校長左少玲牽線，與Polytechnic小學簽合作備忘錄。
一行人也參訪公立學校龍都小學（Philistine RondoSchool of Discovery），兩校都是實驗小學，討論未來進一步合作、學生隨班體驗教學的機會。
