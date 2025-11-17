運彩公會支持運動產業 宣布三年捐200萬元給向上國中

政府17日普發1萬元、ATM領現的首日，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金1萬元」的愛心承諾，並響應立委羅廷瑋「以運動回饋教育」倡議，號召全台會員與運彩經銷商投入公益，宣布三年捐贈總額200萬元給向上國中。

雙方今日舉行贊助合作簽署儀式，展現運動產業支持校園體育的決心與實際行動。

簽約儀式中，更傳來振奮喜訊-向上國中奪下今年「國中棒球運動聯賽」軟式組冠軍，全場歡聲雷動。為祝賀母校奪冠，何昱奇當場宣布再加碼25萬元，以行動鼓勵學校與選手持續精進。

此次贊助由運彩公會理事長何昱奇與向上國中校長黃智暘共同簽署，象徵運動產業回饋教育的重要里程碑。向上國中體育班涵蓋棒球、排球、軟式網球、籃球、飛鏢等多項運動，成績向來亮眼，今日棒球隊更勇奪「國中棒球運動聯賽」軟式組冠軍，創下歷史最佳紀錄。捐款在此時到位，對學生士氣與後續發展更具鼓舞意義。

黃智暘感謝表示，何昱奇理事長與運彩公會的善舉，讓全校深受感動。這份支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。

此次合作，由向上國中家長會副會長林育輝，與立委羅廷瑋共同關心校園體育設備改善而促成。羅廷瑋致力推動體育發展，主動邀請何昱奇場勘校園設備，最終凝聚公會與學校的合作意願，共同打造更完善的基層運動環境，展現政府與民間協力支持體育教育的成果。

值得一提的是，何昱奇本身即為向上國中傑出校友，再度回到母校捐贈，更具象徵意義。他表示，向上國中是他啟蒙的重要起點，能以運動產業的一份力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。

何昱奇說明，運動彩券每年替國家創造逾70億元運動發展基金盈餘，但作為產業經銷體系的一員，更希望主動回饋社會、協助學校與基層選手成長。他強調，這筆三年期贊助不只是金額上的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量帶來的溫度。

「全民透過運彩投注支持運動，我們則把盈餘回饋學校、球隊與社會，這就是正向循環的開始。」何昱奇表示，未來將推動「一縣市一學校」長期贊助計畫，讓運彩產業成為台灣體育發展的堅實後盾，並促使社會以健康、正面的眼光看待運動彩券產業。

運彩公會理事長何昱奇(左4)響應立委羅廷瑋(右3)「以運動回饋教育」倡議。記者宋健生/攝影

